Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Kai-Samba'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek