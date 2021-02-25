Sierra Leone, Çin üretimi Kovid-19 aşısından 200 bin doz alacak - Son Dakika

Sierra Leone'de şimdiye kadar 3 bin 880 Kovid-19 vakası görüldü, 79 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Çin hükümetinin ayrıca Sierra Leone'ye binlerce tek kullanımlık iğne ve şırınga bağışladığı kaydedildi.

Sierra Leone Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Sinopharm aşısından 200 bin dozun yakın zamanda ülkeye teslim edileceği belirtildi.

Sierra Leone'nin, Çin firması Sinopharm tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşıdan 200 bin doz alacağı bildirildi.

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