Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, ECOWAS Dönem Başkanı Embalo ile görüştü - Son Dakika
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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, ECOWAS Dönem Başkanı Embalo ile görüştü

15.08.2022 22:16
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, ECOWAS Dönem Başkanı Embalo ile görüştü

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkan Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkan Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ECOWAS Dönem Başkanı ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede ECOWAS bölgesinin demokrasi, barış ve güvenliğinin sürdürülmesine yönelik konusunda fikir alışverişi yaptıklarını kaydeden Bio, "Sierra Leone'de ve ECOWAS bölgesinin geri kalanında sürdürülebilir barış ve sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesini sürdürme taahhüdümüzde kararlıyız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, ECOWAS Dönem Başkanı Embalo ile görüştü - Son Dakika

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