Sierra Leone'de araçların nehirden insan gücüyle geçirildiği sıra dışı taşımacılık - Son Dakika
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Sierra Leone'de araçların nehirden insan gücüyle geçirildiği sıra dışı taşımacılık

17.04.2022 12:33

Sierra Leone'nin başkenti Freetown ile Moyamba bölgesini bağlayan Magban Nehri'den geçmek isteyenler, insan gücüyle hareket eden sal tipi araçları kullanıyor.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown ile Moyamba bölgesini bağlayan Magban Nehri'den geçmek isteyenler, insan gücüyle hareket eden sal tipi araçları kullanıyor.

Dünyanın en fakir ülkelerinden olan Sierra Leone'de ulaşımda da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Başkentin ana arterleri geri kalan yollara göre daha konforlu bir yolculuk yapma imkanı sunarken diğer bölgelerde ise adeta olmayan yollar kullanılmak zorunda kalınıyor.

Freetown ile Moyamba bölgesini birbirine bağlayan Magban Nehri'nin iki yakası arasında ise insan gücüyle çalışan sal tipi araçlarla ulaşım sağlanıyor. Yakalar arası mesafe yaklaşık 100 metre olan nehri geçecek yaya, motosiklet veya araç bu salların üzerine çıkarılıyor.

Yeterince insan gücünün tamamlanmasının ardından yolcular, salın yanlarına geçiyor. İki yakadaki direklerde bulunan makara sistemine bağlı çelik hatlar çekilerek, ulaşım sağlanmaya çalışılıyor.

Halk, yüklü kamyonet, cip, otomobil ve motosiklet gibi araçların da üstüne konulduğu, bekleme alanı bile tahtadan olan araçlarla yolculuğun bir an önce bitmesini beklerken, yaklaşık 2 yıl önce yapımına başlanan köprüye kavuşup tehlikeli ulaşımın sona ermesini istiyor.

Sadece motosikleti olanlar ve sıra beklemek istemeyenler ise nehirde hizmet veren sandallara araçlarını da koyarak karşıya geçiyor.

"Sal hareket etmezse hiçbir şey geçemez"

Salın geçişi için halat çeken ve kullanıcılardan aldığı harçlıklarla kazanç sağlamaya çalışan Alusine Koroma, AA muhabirine, uzun zamandır taşımacılığın bu şekilde ilerlediğini söyledi.

Yolun aynı zamanda ticaret güzergahı olduğunu ve sık kullanıldığını dile getiren Koroma, nehirden geçişler sırasında zaman zaman insanların nehre düşerek hayatını kaybettiğini belirtti.

Ülkede yaklaşık 5 ay süren ve "yağmur mevsimi' olarak adlandırılan dönemde bu yolculuğun daha da zorlaştığına dikkati çeken Koroma, "Devlet köprü işine başladı ama bitiremedi. Biz imkan varsa yardım istiyoruz. Biz fakiriz ve çok zorlanıyoruz." dedi.

Zor olan şartları yolun daha da kötüleştirdiğini anlatan Koroma, "Bu yoldan dolayı ticaret başta olmak üzere birçok şey geri kalıyor. İnsanlar malzeme alıyor ama geçmek için beklemek zorundalar. Bazen o salda problem oluyor ve hiç hareket etmiyor. O hareket etmezse hiçbir şey geçemez. Biz yardım istiyoruz. Bu köprün bitmesinden başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

Sierra Leone'de araçların nehirden insan gücüyle geçirildiği sıra dışı taşımacılık
Sierra Leone'de araçların nehirden insan gücüyle geçirildiği sıra dışı taşımacılık
Sierra Leone'de araçların nehirden insan gücüyle geçirildiği sıra dışı taşımacılık

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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