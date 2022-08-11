Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü

11.08.2022 13:56
Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü

Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Emniyet Müdürü William Fayia Sellu, yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde düzenlenen protestolarda 6 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sellu, protestoda başkent Freetown'da 2, kuzey bölgesindeki Kamakwie'de 3 ve Makeni şehirinde de 1 polisin öldüğünü açıkladı.

Sierre Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak, "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak." ifadelerine yer verdi.

Ülkede artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle dün ülke genelinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, olaylarda çok sayıda sivil ve polis hayatını kaybetmişti.

Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.

YORUMLAR
500
Efeler'de gıda satışı yapan işletmeleri bu kez stajyerler denetledi Efeler'de gıda satışı yapan işletmeleri bu kez stajyerler denetledi Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 'çok sayıda' kişi hayatını kaybetti Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 'çok sayıda' kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sierra Leone, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
12:10 Taksim meydanında Kürtçe müzik yapmalarına izin verilmeyen grup, İBB binası önüne gidip protestoda bulundu
11:49 Siirt'te yer altından gelen gizemli sesler AFAD'ı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:09:57. #1.13#
SON DAKİKA: Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement