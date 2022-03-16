Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran 2023'te yapılacak - Son Dakika
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Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran 2023'te yapılacak

16.03.2022 15:15
Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran 2023'te yapılacak

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, cumhurbaşkanlığı seçim tarihi 24 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, cumhurbaşkanlığı seçim tarihi 24 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Sierra Leone Seçim Komisyonu (ECSL), ülkede gelecek seçimlerin olası ertelenmesiyle ilgili aylardır süren spekülasyonlara karşı, belirlenen tarihi açıkladı.

ECSL, halkın yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Haziran 2023'te sandık başına gideceğini duyurdu.

Sierra Leone'de aynı yıl içinde milletvekili ve yerel meclis üyeleri dahil yapılacak 3 seçim için seçmen kayıtlarının 3 Eylül-4 Ekim 2022'de yapılması planlanıyor.

Ülkede 2023'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, görevindeki ikinci ve son 5 yıllık dönemi için yarışacak.

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Batı Afrika, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran 2023'te yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran 2023'te yapılacak - Son Dakika
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