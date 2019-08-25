Son Dakika Haberleri: Sierra Leone'de eğitim gören yetim öğrencilere yardım
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Sierra Leone'de eğitim gören yetim öğrencilere yardım

39 dakika önce

Genç İHH Batman Şubesi tarafından Sierra Leone eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Sierra Leone'de eğitim gören yetim öğrencilere yardım, System.String[]

Genç İHH Batman Şubesi tarafından Sierra Leone eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Batman Öğretmenevi'nde Sierra Leone'de bulunan Yetim Eğitim Kompleksi'nde eğitim gören 400 yetim kızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik program düzenlendi.

Genç İHH Batman Şube Başkanı Abdulkerim Çiftçi, Sierra Leone'de 400 yetim kız öğrencinin eğitim masraflarını karşılamak için kahvaltı programı düzenlediklerini söyledi.

Programda elde ettikleri gelirle Sierra Leone'de ihtiyaç sahibi yetim kız öğrencilerinin eğitimlerini karşılayacaklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Organizasyonlarımızın genelinde öğrenci ve gençler var. Biz de yetim kız öğrencilere, onların eğitim ihtiyacını karşılamak için kahvaltı programı düzenledik. Bilet satıyoruz ve buradan gelen gelirle de onların defter, kitap çanta veya başka ne ihtiyaçları varsa onları karşılayacağız."

Sierra Leone, Batman, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:56 Kaynak: AA
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