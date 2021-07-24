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Sierra Leone'de idam cezası kaldırılıyor - Son Dakika

Sierra Leone'de idam cezası kaldırılıyor

24.07.2021 16:40
Sierra Leone'de idam cezası kaldırılıyor, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, mecliste 20 yıldan fazla süredir yürürlükteki idam cezasının kaldırılması kararı alındı.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, mecliste 20 yıldan fazla süredir yürürlükteki idam cezasının kaldırılması kararı alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 146 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, milletvekilleri büyük çoğunlukla idam cezasının kaldırılması, gerekli durumlarda ise müebbet ya da en az 30 yıl hapis cezasına hükmedilmesi kararı lehine oy kullandı.

Karar, Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

1998'den bu yana hiçbir idam infazının yapılmadığı ülkede, ölüm cezaları genellikle hafifletiliyordu.

Sierra Leone Adalet Bakan Yardımcısı Umaru Napoleon Koroma, ülkedeki "vatandaşların temel haklarını korumak" için idam cezasının kaldırılması kararının alındığını duyurmuştu.

Eski İngiliz kolonisi, 7,5 milyon nüfusa sahip Sierra Leone, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Ülke, 1991-2002 yıllarında 120 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaşla ve ardından 2014'ten 2016'ya kadar devam eden ebola salgınıyla sarsılmıştı.

Sierra Leone, Batı Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sierra Leone'de idam cezası kaldırılıyor - Son Dakika


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