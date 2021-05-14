Sierra Leone'de idam cezası kararı kaldırılıyor - Son Dakika

Sierra Leone Adalet Bakanı Yardımcısı Umaru Napoleon Koroma, ülkesindeki "vatandaşların temel haklarını korumak" için idam cezasını kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre Koroma, yaptığı açıklamada hükümetin ülkedeki idam cezasını kaldırmak için harekete geçtiğini belirtti.

Koroma, Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun kabinesinin "vatandaşların temel haklarını korumak" amacıyla idam cezasını kaldırmaya karar verdiğini ifade etti.

Sierra Leone'de 1998'den bu yana hiç bir infazın gerçekleştirilmediğini kaydeden Koroma, ölüm cezaların genellikle hafifletildiğini söyledi.

Koroma, hükümetin ülkedeki idam cezasını kaldırılmak için meclise tasarı sunduğunu belirterek, "Meclis yasağı onayladıktan sonra bu idam cezası hikayesini bitiyor." ifadesini kullandı.