Sierra Leone'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de ilk kez, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Kovid-19 Acil Müdahale Merkezinin ortak açıklamasında, Nijerya'dan ülkeye gelen bir yolcuya yapılan testte virüsün Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın karantinada olduğu ve temas kurduğu herkesin takip altına alındığı kaydedildi.

Hükümetin yakında üçüncü ulusal Kovid-19 aşı kampanyasını başlatacağı ifade edilen açıklamada, aşıların 18 yaş üstün kişilere uygulanacağı belirtildi.

Omicron varyantı, şimdiye kadar Afrika'da 10'dan fazla ülkede görüldü.

Sierra Leone'de Kovid-19 salgınında bugüne kadar 6 bin 423 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 121 kişi yaşamını yitirdi.