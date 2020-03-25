Sierra Leone'de Kovid-19 nedeniyle 12 ay "acil durum" ilan edildi - Son Dakika
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Sierra Leone'de Kovid-19 nedeniyle 12 ay "acil durum" ilan edildi

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovi-19) vakası görülmemesine rağmen, ülkede 12 ay "acil durum" ilan edildi.

Sierra Leone'de Kovid-19 nedeniyle 12 ay

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovi-19) vakası görülmemesine rağmen, ülkede 12 ay "acil durum" ilan edildi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında ülkede 12 ay "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

Bio, söz konusu kararın, salgına karşı uygun bir yanıt olacağını ve virüsün ülkeye girişini önleyeceğini kaydederek "Koronavirüsün hızla tüm dünyada yayılması insanlar için büyük kayba yol açabilecek ve Sierra Leone'de sosyo-ekonomik bozulmaya neden olabilecek büyük risk oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Bu kararın sokağı çıkma yasağı olmadığını belirten Bio, kararın stok yapmak ya da fiyatları yükseltmek için bahane olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Acil durum önlemleri kapsamında bütün uluslararası uçuşlar durduruldu, kamu sağlığına yönelik talimatların uygulanması için polis, sınır bölgelerini korumak için de asker görevlendirildi.

Sierra Leone'de henüz virüse rastlanmazken, komşuları Liberya'da 3, Gine'de 4 vaka tespit edildi.

Afrika kıtasında şimdiye kadar 2 bin 412 koronavirüs vakası görüldü, 64 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı, Sierra Leone, Koronavirüs, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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