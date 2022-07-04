Sierra Leone'de kürtaj suç olmaktan çıkarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sierra Leone'de kürtaj suç olmaktan çıkarılıyor

04.07.2022 14:09
Sierra Leone'de kürtaj suç olmaktan çıkarılıyor

Dünyanın en yüksek anne ölüm oranlarından birine sahip Sierra Leone'de kürtajı suç olmaktan çıkaracak yasa tasarısının onaylandığı bildirildi.

Dünyanın en yüksek anne ölüm oranlarından birine sahip Sierra Leone'de kürtajı suç olmaktan çıkaracak yasa tasarısının onaylandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, yaptığı açıklamada, ülkede kürtajı suç olmaktan çıkaracak yasa tasarısının onaylandığını belirterek "Bu yasa, ülkedeki tüm kızların ve üreme çağındaki kadınların sağlığını ve itibarını garanti altına alacak." dedi.

Bio, kadınların cinsel ve üreme sağlığı hakları altüst veya tehdit edilirken Sierra Leone'nin "ilerici bir reform" uygulamaktan dolayı "gurur duyduğunu" söyledi.

Sierra Leone'nin mevcut kürtaj yasası 1861'e kadar uzanırken, kürtaja annenin hayatı tehlikedeyse izin veriliyor.

Sağlık yetkilileri, ülkede yüksek riskli kürtajların anne ölümlerinin yaklaşık yüzde 10'una neden olduğunu tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, dünyanın en yüksek ölüm oranlarından biri olan Sierra Leone'de 2017'de 100 bin doğumda 1120 anne ölümü bildirdi.

Sierra Leone parlamentosu, 2015'te güvenli kürtaj yasası başlıklı bir yasayı kabul etti ancak o dönemki Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, referanduma götürülmesi gerektiğini söyleyerek yasayı imzalamayı reddetmişti.

YORUMLAR
500
ABD'de kürtajın anayasal hak olmaktan çıkartılması kararı protesto edildi ABD'de kürtajın anayasal hak olmaktan çıkartılması kararı protesto edildi Biden: Kürtaj için seyahat etmek zorunda kalan kadınlar korunacak Biden: Kürtaj için seyahat etmek zorunda kalan kadınlar korunacak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sierra Leone'de kürtaj suç olmaktan çıkarılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:22:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sierra Leone'de kürtaj suç olmaktan çıkarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement