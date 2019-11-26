Son Dakika Haberleri: Sierra Leone'de Lassa sıtmasından 3 kişi öldü
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Sierra Leone'de Lassa sıtmasından 3 kişi öldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de Lassa sıtmasına yakalanan 8 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Sierra Leone'de Lassa sıtmasından 3 kişi öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de Lassa sıtmasına yakalanan 8 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede Lassa sıtması salgını olduğunu duyurarak, 8 kişide bu hastalığa rastlandığını ve 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ölenler arasında Tonkolili bölgesindeki Masanga Hastanesi'nde görevli Hollandalı bir doktor ve sağlık çalışanın da olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgının yayılmasını önlemek için bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Fare dışkısı, tükürüğü ya da kanıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Nijerya'da Lassa sıtması salgınında ocak-mayıs döneminde 129 kişi yaşamını yitirmişti.

Sierra Leone, Afrika, Lassa, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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