Sierra Leone'de "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi - Son Dakika
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Sierra Leone'de "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi

10.10.2022 21:40
Sierra Leone'de "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da, Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da, Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan, Sosyal Güvenlik, Cinsiyet ve Çocuk İşleri Bakanı Haja Banidu Dassama, Türkiye Maarif Vakfı Ülke Temsilcisi Abdülkadir Çoban ile çok sayıda kurum ve okuldan temsilciler katıldı.

Büyükelçi Erkan, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Erkan, Sierra Leone halkının Mevlid Kandili'ni tebrik ederek, dünya ile birlikte Sierra Leone'de barış ve bereketin sürmesi için dua etti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sierra Leone'de "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi - Son Dakika
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