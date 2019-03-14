Son Dakika Haberleri: Sierra Leone'de Yetim Eğitim Kompleksinde Yangın

Sierra Leone'de Yetim Eğitim Kompleksinde Yangın

58 dakika önce

ADDİS Sierra Leone'de bir yetimhane eğitim kompleksinde çıkan yangında ilkokul, ortaokul ve lise binaları kullanılamaz hale geldi.

Sierra Leone'de Yetim Eğitim Kompleksinde Yangın, System.String[]
ADDİS Sierra Leone'de bir yetimhane eğitim kompleksinde çıkan yangında ilkokul, ortaokul ve lise binaları kullanılamaz hale geldi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başkent Freetown'da 2017'de açılan "İsmail, Selim, Elif, Dila Şen Kardeşler İslam Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi"nde dün sabah yangın çıktı.

AA muhabirinin, İHH yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kompleksin ilkokul, ortaokul ve lise binalarının bulunduğu alandaki yangında binalar kullanılamaz hale geldi.

İHH yetkilileri, yangında kundaklanma şüphesi olduğunu kaydetti.

Freetown itfaiyesinin müdahalesiyle yangın diğer bina ve ofislere sıçramadan söndürüldü.

Yangında yetim çocuklar ve eğitimciler herhangi bir zarar görmedi.

Sierra Leone polisi ve yetkilileri, yangın alanında incelemelerine devam ediyor.

"İsmail, Selim, Elif, Dila Şen Kardeşler İslam Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi", İHH tarafından 2017 yılı ağustos ayında Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da inşa edilmişti.

Komplekste, 4 yemekhane, 4 sevgi evi, 8 yatakhane, 1 cami, 2 su kuyusu, 3 okul (lise, ortaokul ve ilköğretim okulu), 1 idari bina ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunuyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:55 Kaynak: AA

Selim, İHH, Sierra Leone, Güncel
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