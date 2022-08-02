Sierra Leone'de maaşları ödenmeyen doktorlardan süresiz grev kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Sierra Leone'de maaşları ödenmeyen doktorlardan süresiz grev kararı

02.08.2022 01:20
Sierra Leone'de maaşları ödenmeyen doktorlardan süresiz grev kararı

Sierra Leone'deki doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle süresiz grev başlattı.

Sierra Leone'deki doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle süresiz grev başlattı.

Doktorlar, hükümetin aylık Kovid-19 risk ödeneklerini ve pandeminin başlamasıyla aldıkları vergi indirimini sona erdirmesinden sonra mayıstan beri aldıkları maşlarında yüzde 20-40 kayıp yaşadıklarından şikayet etti.

Doktorlar, ayrıca yıllardır söz verilmesine rağmen yapılmayan haftalık 45 litre akaryakıt ödeneğini de talep etti.

Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby, yaptığı açıklamada, hükümetin doktorların taleplerini karşıladığını ve maaşların eylülde artırılacağını belirtti.

Doktorların haftalık akaryakıt ödeneğini yapılacağını aktaran Demby, "Greve neden ihtiyaç duyulduğunu anlamak çok, çok zor." dedi.

Öte yandan Tıp ve Diş Hekimleri Birliği Başkanı Edries Tejan, mayıstan bu yana ödenmesi gereken ek ödemelerin yapılmadığını ve doktorların yakıt ödeneği sistemine de güvenmediğini kaydederek, "Doktorlar, önerdikleri belirli bir sistemin işe yarayacağına ikna olmadılar." ifadesini kullandı.

Sierra Leone'de doktorlar, daha önce 2018 ve 2020'de düşük ücreti ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle greve gitmişti.

YORUMLAR
500
İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sierra Leone'de maaşları ödenmeyen doktorlardan süresiz grev kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
01:07 Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
01:04 Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
00:27 ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir
00:24 Brezilya Kadın Futbol Takımı, şampiyon olup soyunma odasında kalça dansı yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
00:17 Ümit Özdağ tarafını belli etti! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
00:08 Petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 01:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sierra Leone'de maaşları ödenmeyen doktorlardan süresiz grev kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement