Sierra Leone'deki ilahiyat fakültesi öğrenci kabulü için gün sayıyor - Son Dakika
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Sierra Leone'deki ilahiyat fakültesi öğrenci kabulü için gün sayıyor

10.05.2022 12:27

Sierra Leone'de yüksekokul düzeyinde faaliyet gösteren, gelecek yıl lisans düzeyinde eğitim verebilecek Maahad Aali College of Technology and Professional Courses'un ilk fakültesi ilahiyat olacak.

Sierra Leone'de yüksekokul düzeyinde faaliyet gösteren, gelecek yıl lisans düzeyinde eğitim verebilecek Maahad Aali College of Technology and Professional Courses'un ilk fakültesi ilahiyat olacak.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ve eğitim sisteminde de ciddi sıkıntılar yaşanan Sierra Leone'nin başkenti Freetown'ın Grafton bölgesinde bulunan yüksekokulda öğrenciler 3 bölümde eğitim alıyor.

Üniversite düzeyine çıkmak için girişimlerde bulunan ancak kısıtlı imkanlarla bunu gerçekleştiremeyen okula, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından destek verildi. Okulun partner kuruluşu olan vakıf, gerekli altyapının sağlanması için girişimlerde bulundu.

Üniversite lisansını hak ederek, gelecek eğitim ve öğretim yılında bu kapsamda faaliyet yapılacak okulda, şu anda "medya ve iletişim", "ekonomi ve finans" ile "teknoloji" bölümlerinde toplam 226 öğrenci ders görüyor.

Yüksekokulun ilk fakültesinin ilahiyat alanında açılması ve İslami eğitimin tüm detaylarıyla anlatılması amaçlanıyor.

"Mevcut eğitimle İslam doğru öğretilmiyor"

Sierra Leone İmamlar Birliği ve Maahad Aali College of Technology and Professional Courses Başkanı Dr. Habib Sherrif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok uzun zamandır ilahiyat fakültesi kurmayı istediklerini ancak buna imkanlarının yetmediğini söyledi.

Şu anda bu fakülteyi kurarak öğrenci kabul aşamasına geldiklerini dile getiren Sherrif, "Ülkemizde çok büyük üniversiteler var ama buralarda sadece İslami eğitim olarak Arapça dersleri var. Arapça dersleri, amaçlanan İslami eğitimi karşılayan bir içeriğe sahip değil ve eğitimi de yeterli düzeyde değil. İslami eğitim bir yana Arapça eğitim de yeterli düzeyde olmadığı gibi eğitim veren akademisyenler yetersiz kalıyor." dedi.

Sherrif, İslami eğitimin çok daha kapsamlı olması gerektiğini belirtti. Mevcut eğitimle İslam'ın doğru öğretilemediğini, yayılmasının da mümkün olmadığını vurgulayan Sherrif, "Buna da önem verilmiyor. Güçlü öğretmenler vermiyorlar. İslam'ın adını yaymamak için küçük şeyler yapıyorlar." diye konuştu.

Ülkede İslam dinine inanların diğer inançlara karşı çok önde olduğuna değinen Sherrif, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki İslami eğitim doğru öğretilebilir ve insanların İslam'ı doğru anlamaları sağlanabilirse benimsenmesi, yayılması ve yaşanması artacaktır. İnsanlar tarafından benimsenen İslam yayılacak ve güçlenecektir. Biliyorlar ki İslam bir yerde geniş olursa çok güçlü olacak. Ülkemizde Müslümanların oranı yüzde 90'larda olmasına rağmen gerek iş hayatında gerek yönetim kademelerinde yeterince yer bulamıyorlar ve çok zayıf çalışıyorlar. Hatta devlette Müslümanların sayısı yüksek olmuyor, hep azalıyor."

Sherrif, fakültenin daha açılmadan bölgede çok büyük ilgi çektiğini, öğrenci ve velilerin haftanın her günü okulu ziyaret edip kendilerinden bilgi aldıklarını anlattı.

Türkiye'ye ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz"

Bu ilginin çoğalarak devam edeceğinden Allah'ın izniyle emin olduğunu ifade eden Sherrif, şunları kaydetti:

"Fakültemizin binasının güzel ve her şeyinin olmasını istiyoruz. Biz, diğer üniversitelerle yarışmak istiyoruz. Onlardan arkada kalmak istemiyoruz. İnşallah inanıyoruz ki başaracağız, kazanacağız. Çünkü İslam, Sierra Leone'de en yaygın din. Doğru eğitim vererek daha da yaygınlaşmasını ve güçlenmesini arzu ediyoruz. Türkiye'ye, oradaki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bizim gayretlerimizde desteklerini esirgemiyorlar. Allah razı olsun."

Sierra Leone'deki ilahiyat fakültesi öğrenci kabulü için gün sayıyor
Sierra Leone'deki ilahiyat fakültesi öğrenci kabulü için gün sayıyor
Sierra Leone'deki ilahiyat fakültesi öğrenci kabulü için gün sayıyor
Sierra Leone'deki ilahiyat fakültesi öğrenci kabulü için gün sayıyor

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Kaynak: AA

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