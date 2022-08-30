Sierra Leone'deki toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 8'e çıktı - Son Dakika
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Sierra Leone'deki toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 8'e çıktı

30.08.2022 22:06
Sierra Leone'deki toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 8'e çıktı

Sierra Leone'nin başkenti Free Town'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Sierra Leone'nin başkenti Free Town'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Sierra Leone Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Muhammed Bah, yaptığı açıklamada, başkentte iki gün süren yağışların neden olduğu toprak kayması ve sellerde hayatını kaybeden kişilerin 8'e çıktığını, afet nedeniyle 800'den fazla kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Bah, çok sayıda kişiden hala haber alınamadığını söyledi.

Toprak kaymasının şiddetli yağışlardan kaynaklandığını işaret eden Bah, "Aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerin etkisi var. İnsanlar, ağaçları kesiyor ve ormanı yok ediyor. Toprak kayması, esas olarak, belirlenen alanların dışında bina yapılmasının sonucudur." ifadelerini kullandı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afette hayatını kaybedenlerin aileleri ve arkadaşlarına başsağlığı dilemişti.

Bio, şiddetli sağanağın, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi ve sonuçlarına işaret ettiğine dikkati çekmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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