Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu - Son Dakika
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Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu

28.08.2022 18:41
Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Sellerde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında ise 2 ev toprak altında kaldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, yerel kaynaklar 2 evde toplam 3 kişinin olduğunu ifade etti. Sel ve toprak kayması felaketinde henüz ölen ya da yaralanan bildirilmedi. - FREETOWN

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Kaynak: İHA

Batı Afrika, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu - Son Dakika
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