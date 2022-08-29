Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Sellerde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında ise 2 ev toprak altında kaldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, yerel kaynaklar 2 evde toplam 3 kişinin olduğunu ifade etti. Sel ve toprak kayması felaketinde henüz ölen ya da yaralanan bildirilmedi.