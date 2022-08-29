Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu

29.08.2022 10:28
Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Sellerde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında ise 2 ev toprak altında kaldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, yerel kaynaklar 2 evde toplam 3 kişinin olduğunu ifade etti. Sel ve toprak kayması felaketinde henüz ölen ya da yaralanan bildirilmedi.

YORUMLAR
500
Meteoroloji'den iki büyükşehre kritik uyarı! İstanbul ve Ankara'ya sağanak geliyor Meteoroloji'den iki büyükşehre kritik uyarı! İstanbul ve Ankara'ya sağanak geliyor Yaz biterken Sapanca Gölü'nde su seviyesi; 31,68 metre Yaz biterken Sapanca Gölü'nde su seviyesi; 31,68 metre
Kaynak: İHA

Batı Afrika, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:03 Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:39 Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı
09:39 Gülşen için kader günü! Tutukluluğa itiraz dilekçesi bugün değerlendirilecek
09:25 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı
09:06 İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda
08:33 İBB Başkanı İmamoğlu, metrolara verdiği ilanda kendini "süper kahraman" olarak gösterdi
08:21 Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyayı salladı! "O kadar paraya bu gelinlik"
07:57 12 Eylül'de açılacak okullar öncesi kırtasiye masrafları velilerin canını sıkıyor! Harcamalar 1.500 liraya kadar değişkenlik gösteriyor
07:40 Akşener'den "balkon konuşması" sözleri: Biz seçimi kazandığımızda kutlamamızı milletimizle yan yana meydanlarda yapacağız
03:34 Saldırganlar çocuk yaşta! ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. araba soygununda vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 10:28:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement