Şifa arayanlar bayramda kaplıcaların yolunu tuttu

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Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi