Şifa buldukları merkezde okuma yazma da öğreniyorlar - Son Dakika

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde açılan okuma yazma kursu sayesinde hastalar ile refakatçileri, "ayaklarına getirilen" eğitim hizmetinden yararlanabiliyor.

Kastamonu Sağlık Müdürlüğüne bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, haftanın 5 günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında merkezde okuma yazma bilmeyen hasta ve refakatçilere eğitim veriliyor.

Tedavilerinin ardından vakitlerinin çoğunu odalarında geçiren hastalar ile refakatçileri, kurs sayesinde okuma yazma öğrenirken sosyalleşme imkanı da buluyor.

"Buradan okuma yazma öğrenerek gitmek istiyorum"

Okuma yazma kursuna katılanlardan 67 yaşındaki Bedriye Karakebelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır merkezde tedavi gören annesine refakat ettiğini belirtti.

Rehabilitasyon merkezinde okuma yazma kursunun olduğunu öğrendiğinde çok sevindiğini anlatan Karakebelioğlu, daha önce okuma yazma kurslarına birkaç kez gittiğini ancak zaman bulamadığı için devam edemediğini anlattı.

Rehabilitasyon merkezinde çok boş zamanı olduğunu belirten Karakebelioğlu, "Çoğu zaman özel ders çalışır gibi hocamız bizi çalıştırıyor. Her gün aksatmadan kursa katılıyorum. Buradan okuma yazma öğrenerek gitmek istiyorum." diye konuştu.

Eşinin yanında refakatçi olan Nurdan Kalfa da Çankırı'da kaza geçiren eşinin tedavisi için merkezde olduklarını ifade ederek, kurs sayesinde okuma yazma öğrenmeye başladığını aktardı.

"Zamanımızı değerlendirip okuma yazma öğreniyoruz"

Kursiyerlerden Hatice Kavuklu ise kol ve bacağındaki ağrılar nedeni ile merkezde fizik tedavi gördüğünü söyledi.

Tedavinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü, geri kalan vaktinin boş olduğunu dile getiren Kavuklu, "Burada bu sayede zamanımızı değerlendirip okuma yazma öğreniyoruz. Yaşım 70, bu zamana kadar öğrenemedim ama burada öğrenmek istiyorum." dedi.

Kurs eğitmeni Evren Göküş de belirli bir yaş üstünde okuma yazma bilmeyenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu, hastanede sürekli sirkülasyon olduğu için giden kursiyerlerin yerinin hemen dolduğunu belirtti.

"Bazı hastalarımız okuma yazma bilmediği için hizmet alımında zorlanıyordu"

Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Fatih Şerifoğlu da bölgede yaşlı nüfusun fazla olmasının, hastanenin yoğunluğunu artırdığını aktardı.

Hastaların çoğunun 65 yaş üstü olduğunu vurgulayan Şerifoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 100 binin üzerinde ayakta, 2 bin 500'ün üzerinde de yatan hasta tedavisi gerçekleştirildi. Sosyal hizmet uzmanlarımızın hastalar ile yaptığı görüşmelerde bir şeyi fark ettik. Bazı hastalarımız okuma yazma bilmediği için hizmet alımında zorlanıyordu. Tedavi ünitelerinin tabelalarını bile okuyamayanlar vardı. Bunun önüne geçmek için okuma yazma kursu açmaya karar verdik. Sorduğumuzda hepsi de çok olumlu yanıt verdi. Bir sebepten okuma yazmayı öğrenemeyen hastalarımız ve refakatçiler burada okuma yazma öğreniyor."

Şerifoğlu, merkezde tedavileri nedeniyle çok uzun süre kalan hastaların, bu zamanı en iyi şekilde değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.