Üye Girişi
Şifa dağıtan balıklar egzama ve sedef hastalığına çözüm sunuyor! Kamulaştırma kararı alındı - Son Dakika

Şifa dağıtan balıklar egzama ve sedef hastalığına çözüm sunuyor! Kamulaştırma kararı alındı

14.02.2022 14:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası sonrası dünyada eşi benzeri bulunmayan Sivas'ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı.

Sivas Valiliği tarafından, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıcaya kardeş olarak geliştirilen Kalkım Balıklı Köyü Projesi'nin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile alındı. Karar bugün ki resmi gazetede yayınlandı. Karar Sivas'ta sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor

DÜNYA'DA EŞİ BENZERİ YOK

Sivas'ın Kangal ilçesine yer altından çıkan yoğun mineralli ve selenyumlu su, suda bulunan balıklarında yardımı ile şifa bulamayan sedef, egzama gibi cilt hastalarına şifa oluyor. Hastalar 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşları ile şifa buluyor. Dünyanın dört bir yanından şifa arayan cilt hastaları, Sivas'a gelip doktor balıkları ziyaret ediyor. Doktor balıklar olarak ünlenen balıkların Dünya'da eşi benzeri bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor

SAĞLIK TURİZMİ KÖYÜ OLUŞTURULACAK

Sivas Valiliği tarafından Sivas'ta yıllardır hizmet veren Balıklı Kaplıca'ya alternatif olarak yine Kangal ilçesinde bulunan Kalkım bölgesinde zeminden çıkan benzer su ve doktor balıklarla daha sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için "Kalkım Balıklı Köyü Projesi" hazırlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan acele kamulaştırma karanının ardından projenin hızlanması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şifa dağıtan balıklar egzama ve sedef hastalığına çözüm sunuyor! Kamulaştırma kararı alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:06 Çalan aynı, çaldıkları yer farklı! Lüks cip çalan çocuklar her yerde aranıyor
14:04 Sokak kedisini tekmeleyip havaya fırlattı! Kameralara yansıyan görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
12:42 Özlemi hiç eksilmedi! 6 yıldır her 14 Şubat'ta 1 kırmızı gülle eşinin mezarında
13:23 AK Partili Dağ'dan muhalefet liderlerine: Tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan olmasın!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:30:40. #1.11#
SON DAKİKA: Şifa dağıtan balıklar egzama ve sedef hastalığına çözüm sunuyor! Kamulaştırma kararı alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement