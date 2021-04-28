Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı - Son Dakika

Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı

28.04.2021 14:59
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı, System.String[]

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'nun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde yılın ilk hasadı başladı.

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'nun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde yılın ilk hasadı başladı. Araban Ovası'nda yapılan ilk hasada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Türkiye'de son yıllarda aroması ve lezzetiyle nam salan Araban sarımsağında ilk hasat başladı. Araban Ovası'nda yapılan ilk hasada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Tarlada işçilerle birlikte hasat yapan Şahin, ilk mahsullerle kente özgü sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı. Sarımsak tarlasında hasat yapan Fatma Şahin, hasadın ardından yılın ilk mahsulleriyle kente özgü sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı.

Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, "Bereketli topraklardayız. Araban sarımsağı Türkiye'de aramasıyla ve lezzetiyle beyaz altındır. Bu sarımsak bir lezzet ve şifa deposu, Türkiye'ye şifa dağıtan bir lezzet. Ben de sürekli sarımsak tüketiyorum. İçerisinde C, D vitaminleri ola müthiş bir lezzet. Bu bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor. Ben sarımsak ve limonla güne başlıyor. Koronaya karşı müthiş bir bağışıklık sistemi oluşturuyor. Şuana kadar koronaya yakalanmadan geldiysem, bu Araban sarımsağının hikmetindendir. Biz bu sarımsak için Avrupa Birliği coğrafi işaretine başvurduk. Bunun Avrupa pazarına ulaşmaya çalışacağız. Bu çok önemli bir Pazar. Gerekli tesisleşmeyi de yaptıktan sonra da dünyaya sağlığı ve şifayı Gaziantep'te, Araban'dan göndereceğiz" dedi.

İlk hasadın ardından yemek de yapan Şahin, "İlk hasadın ardından ilk yemekleri de yapıyoruz. Bu herhangi bir yemek değil. Coğrafi işaret belgesi almış sarımsak kebabı yapacağız. Bunun dışında şiveydiz ve sarımsak aşı yapacağız. Bu yemeklerin özelliği doğal aşı, doğal ilaç olması, bağışıklığı kuvvetlendirmesidir. Bu yemekleri yediğiniz zaman da kolesterol, şeker ve tansiyon da yükselmiyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, aşçılar ve beraberindeki heyet ilk sarımsak hasadıyla sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, "Başkanımızın destekleriyle biz ilçemizi tarımsal üretim merkezi haline getireceğiz. Bugün de buraya gelerek sarımsağımızın tanıtımını yaptığı için kendisine teşekkür ederim. Kooperatifimizin ana sözleşmesini imzaladık inşallah bir ay içerisinde tescili bitecek. Biz bağlantılarımızı önceden yapacağız. Çiftçimizin tarladan piyasaya arzına kadar yanlarında yer alacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti         
14:50
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu         
14:26
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu         
13:50
İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu         
13:37
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı         
13:11
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 15:23:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement