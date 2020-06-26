Şifa deposu 'Bayramiç Beyazı'nın hasadı başladı - Son Dakika

Şifa deposu 'Bayramiç Beyazı'nın hasadı başladı

Şifa deposu 'Bayramiç Beyazı'nın hasadı başladı -Dünyada sadece Kazdağları'nın eteklerinde yetişen Bayramiç Beyazı nektarininin ilk hasadı yapıldı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde yetişen ve aynı zamanda coğrafi işaret tescili bulunan Bayramiç Beyazı'nın ilk...

Şifa deposu 'Bayramiç Beyazı'nın hasadı başladı

Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
FIFA, federasyonlara destek olmak için 1,5 milyar dolarlık destek paketi hazırladı

-Dünyada sadece Kazdağları'nın eteklerinde yetişen Bayramiç Beyazı nektarininin ilk hasadı yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde yetişen ve aynı zamanda coğrafi işaret tescili bulunan Bayramiç Beyazı'nın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Dünyada sadece Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları eteklerinde yetiştirilen Bayramiç Beyazı'nda hasat mevsimi başladı. Bölgede 7 bin 25500 dekar alanda 10 bin ton üretilen meyvenin dış pazarda marka haline gelmesi için de çalışmalar sürüyor.

Tamamen çekirdekten yetiştiriliyor

Ekimine 93 yıl önce başlanan Bayramiç beyazının ticari üretimi ise 33 yıla dayanıyor. Erkenci, orta ve geç olmak üzere üç dönemde yetiştirilen ürünün ayırt edici bir özelliği de tamamen çekirdekten yetiştiriliyor olması.

Depo ömrü uzun

Bayramiç beyazı kuru madde içeriği yönünden en sert şeftali çeşitleri ile aynı gurupta yer alıyor. Bu özelliği sayesinde uzun süre depolanabiliyor ve uzun mesafelere taşınabiliyor. Kuraklığa karşı dayanıklılığı sayesinde az suyla yüksek verim elde etmede de avantaj sağlıyor.

Yapılan ilk hasat çalışmasıyla ilgili açıklamada yapan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Bayramiç Beyazı hasadımız başlamıştır. Üreticilerimiz bu konuda şanslı. Çünkü, Alp Dağları'ndan sonra Kazdağları, dünyanın ikinci büyük oksijen deposudur. Kazdağları eteklerinde yetişen bu Bayramiç Beyazı özel bir genotip olmakla beraber, 7 bin 25 dekar alanda üretilmektedir. Hasatta 10 bin ile 11 bin ton ürün beklemekteyiz" dedi.

İnsan vücuduna faydalı

Bayramiç Beyazı'nın tadı ve hoş kokusunun yanı sıra insan sağlığına da faydalı bir ürün olduğunu belirten Pehlivan, "İnsanlar neden Bayramiç Beyazı tüketmeli diye zaman zaman düşünüyorum. Çünkü, vücuttaki tümörü atması ve toksinleri atması için tüketebilirler. İnsanlar Bayramiç Beyazı yiyerek, güneşe çıktıkları zaman güneş kremi kullanmalarına gerek yoktur. Hasat 20 Haziran tarihlerinde başlayıp, 10 Eylül tarihleri arasında devam etmektedir" diye konuştu.

"Avrupa Birliği Coğrafi İşareti Kasım ayında alınacak"

2010 yılında coğrafi işaret tescili alınan ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilinin Kasım ayında alınacağını da sözlerine ekleyen Pehlivan, "Bayramiç Beyazı coğrafi işaretli bir üründür ve bu tescil 2010 yılında alınmıştır. Şuanda Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği Coğrafi işaret bültenindedir. Biz bu ürünü metropol kentlere göndermekteyiz. Bu Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tesciliyle beraber ihracat yolu rahatlıkla açılacaktır. Bayramiç Beyazı özel bir genotip olduğu için fidan tescili yapılmamıştı bu yıl oda olarak 'Bayramiç Beyazı 1-2-3-4' gibi fidan çalışmamız da Kasım ayları gibi sona erecektir" şeklinde konuştu.

"Fiyatlarda artış var"

Fiyatlarda bu yıl artış beklediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Pehlivan, "Geçen seneye göre fiyatlarda biraz artış var ama ilk günkü hasat fiyatlarıyla orta dönemdeki hasat fiyatları oturacaktır. Ümit ediyorum ki; fiyatlar 5-6 lira arasında üreticiden gelip, gidecektir. Fiyatlar geçen sene 3-4 lira arasıydı üreticide 5 liraya kadar da yükselmişti. Tabii kaliteli ürün, kaliteli para, ürününe göre bir ücret değerlendirmesi yapılmakta" ifadelerine yer verdi.

20 Haziran'da başlayan Bayramiç Beyazı, Eylül ayına kadar devam edecek.

Kazdağları, Çanakkale, Bayramiç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 01:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şifa deposu 'Bayramiç Beyazı'nın hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

12:29 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 12:16 Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı 10:15 Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek 09:58 Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak 23:23 Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı 19:03 Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar 18:13 Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu 17:50 Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı 17:47 Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi 17:39 Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış 17:34 ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı 17:28 Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi 17:25 ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:50 Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
12:47
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
12:25
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
12:21
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
12:08
FIFA, federasyonlara destek olmak için 1,5 milyar dolarlık destek paketi hazırladı
12:07
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
12:05
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
11:58
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
11:58
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
11:56
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
11:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 13:29:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şifa deposu 'Bayramiç Beyazı'nın hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]