Şifa deposu ezme haşhaş fiyatları yükseldi - Son Dakika

Şifa deposu ezme haşhaş fiyatları yükseldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde haşhaş üretiminin azalması yüzünden şifa deposu olan haşhaş ezmesinin kilo fiyatı 35 TL'ye yükseldi.

Şifa deposu ezme haşhaş fiyatları yükseldi, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde haşhaş üretiminin azalması yüzünden şifa deposu olan haşhaş ezmesinin kilo fiyatı 35 TL'ye yükseldi.

Katmer, börek ve çöreklerde kullanılan şifa deposu haşhaş ezmesine yoğun talep olduğunu belirten satıcı Ali Eroğlu," Ancak son yıllarda bölgemizde haşhaş ekim alanlarının azalması yüzünden haşhaş üretiminde büyük düşüşler yaşandı. Bu nedenle haşhaş tohumu fiyatları 20-25 TL'ye yükseldi. Satın aldığımız sarı veya siyah haşhaş tohumlarını önce tavalarda kavuruyor, daha sonra kavrulan haşhaşı ezme makinesinde ezerek satışa hazır hale getiriyoruz. Şu an kendi imalatımız haşhaş ezmesinin kilosunu iki yıl önce 14 TL'den, bugün ise 35 TL'den satıyoruz. Üretim düştükçe fiyatlar artıyor. Bol miktarda demir, bakır, kalsiyum, potasyum, manganez, çinko ve magnezyum içeren haşhaş tohumlarının ağrı ve öksürük kesici etkisi bulunduğu, kabızlık ve tansiyon düşmesine yardımcı olduğu, ayrıca sac uzatıcı ve besleyici etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Haşhaş tohumlarının en önemli yararı kalp hastalığını önlenmesidir. Tohumlar, kalp sağlığı için gerekli bir omega-6 yağ asidi olan linoleik asit içermektedir. Sabah kahvaltısında sade veya bal, pekmez karıştırılarak yenilebilir. Ayrıca hamur işlerinde kullanılır " diye konuştu. - KÜTAHYA

Şifa deposu ezme haşhaş fiyatları yükseldi
Şifa deposu ezme haşhaş fiyatları yükseldi
Şifa deposu ezme haşhaş fiyatları yükseldi

Türk Lirası, Ali Eroğlu, Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şifa deposu ezme haşhaş fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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