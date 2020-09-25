Şifa deposu hünnaba ilgi artıyor - Son Dakika

Şifa deposu hünnaba ilgi artıyor

DÜNYADAKİ en şifalı ürünlerin başında gelen hünnap, ağaçlardan toplandıktan sonra pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Şifa deposu hünnaba ilgi artıyor, System.String[]

DÜNYADAKİ en şifalı ürünlerin başında gelen hünnap, ağaçlardan toplandıktan sonra pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Kalp damar sağlığına sağladığı faydaların yanı sıra stresle ve kabızlıkla mücadelede sıklıkla önerilen hünnap, tok tutucu özelliği nedeniyle diyet yapanların da vazgeçilmezi oldu. İzmir'de pazar tezgahları hünnap ile renklendi. Yaklaşık 1 ay önce satışına başlanan taze hünnap, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokak'ta da en fazla satılan ürünlerden biri oldu. Yaş hünnap, boyutu ve cinsine göre 7 liradan başlayıp 20 liraya kadar artan fiyatlardan satılırken, kurusu ise kilosu 25-30 liradan alıcı buluyor. Ürünün şeker hastalığı, tansiyon ve kolesterol gibi sorunlara iyi geldiğini ifade eden Kazım Esen, "Kışın kurusu, yazın tazesi satılır. Şu an ikisini de bulmak mümkün. Ben tazesini satıyorum, kurusunu ise baharatçılarda bulabilirsiniz. Herkes faydasını bilmiyor. Biz elimizden geldiğince anlatıp, öğretiyoruz. Bana Adapazarı, Kocaeli, İzmit'ten geliyor. Fiyatı daha da düşmez. Çünkü toplaması ve yetiştirmesi zor" dedi. Hünnap meyvesinin tezgahlarda son 5 yıldır daha fazla rağbet görmeye başladığını kaydeden Kemal Turgay da Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de bulunan ürünün antioksidan özelliğine değinerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çekti. Turgay şöyle konuştu: "Diğer adı innabi ve çiğde olarak da bilinir. Özellikle insanların rahatlamasını da sağlar. İzmirlilerin ilgisi de iyi. Kemeraltı İzmir'in en eski tarihi çarşısı olduğu için buraya turistler de geliyor. Onlara da tanıtma imkanı buluyoruz. Her geçen gün biraz daha ilgi artıyor. İleride daha fazla tezgahlarda görürüz diye düşünüyorum."LİFLİ OLDUĞU İÇİN 2 SAAT TOK TUTUYORİzmir'de hünnabı sık tükettiğini anlatan Adnan Şahin ise "Hünnabı sık tüketiyorum. Şeker hastalığına ve kolesterole iyi geldiğini duydum. Geçen yıl da faydalarını gördüm. Fiyatı da herkesin alabileceği tutarda, bence uygun" dedi. Hünnabın içeriği hakkında bilgi veren aktar ve ziraat mühendisi Mete Eltepe, bir insanın günlük alması gereken potasyumun yüzde 7'sinin hünnapta bulunduğunu ifade etti.'FAYDALARI BİLİNDİKÇE İLGİ ARTIYOR?Eltepe şunları söyledi:

"Hünnap çok fazla A ve C vitamini içerir. Kalp dostu olarak bilinir. Bağırsak problemleri ve kabızlığa kesin çözüm sağlar. Yorgunluk, halsizlik ve unutkanlığa iyi gelir. Çağımızın hastalıklarından biri olan stres ve uykusuzluğa iyi gelir. Kalorisi düşük olduğu için diyet yapanlar da tercih ediyor. 4 tane hünnapta sadece 47 kalori bulunur. İncir ya da karpuzla karşılaştırıldığında kalorisi çok düşük. Çok lif içerdiği için en az 2 saat tok tutar. Kuruttuğunuzda yıl boyu tüketilmiş oluyor. Dışarda bırakarak rüzgar alan bir yerde bekletin. Taze bir hünnap 1 ayda kurur. Taze hünnabın fiyatı 7 liradan 20 liraya kadar değişir. Kurusunun kilosu ise 25-30 lira arasındadır. Kabızlık çeken bir müşterim ertesi gün teşekküre geldi. Faydaları bilindikçe ilgi artıyor."


HÜNNAP, Diyet, İzmir, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şifa deposu hünnaba ilgi artıyor - Son Dakika

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