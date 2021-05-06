"Şifa Eli" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Trabzon'da korona virüse farkındalık oluşturmak için düzenlenen "Şifa Eli" fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Covid-19) farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen pandemiyle yaşam temalı "Şifa eli" fotoğraf yarışması sonuçlandı. Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Erdem Şen, Prof.Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, Dr. Hasan Eraydın, Dr. Halil Aktaş, Metin Öztürk, Ersen Küçük ve Oğuzhan Hacısalioğlu'nun jüri olarak katıldığı toplantıda toplam 279 fotoğraf değerlendirildi. Katılımcılardan Deniz Kalaycı'nın fotoğrafı birinci, Ragıp Sarı'nın fotoğrafı ikinci, Engin Ayyıldız'ın fotoğrafı üçüncü olarak seçildi. 30 fotoğrafın sergileme aldığı yarışmada İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta tarafından fotoğraf yarışmasında pandemi ile mücadeleye sağladıkları destekten dolayı jüri üyelerine teşekkür belgesi verildi. - TRABZON