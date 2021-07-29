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Şifa kaynağı 'arı sütü'nün kilosunu 10 bin liraya satıyor - Son Dakika

Şifa kaynağı 'arı sütü'nün kilosunu 10 bin liraya satıyor

29.07.2021 20:07

Şifa kaynağı 'arı sütü'nün kilosunu 10 bin liraya satıyor Pandemi süreci arı sütünün değerinin daha iyi kavranmasını sağladı Eskişehirli arıcı 10 kovanından günlük ortalama 300 gram süt elde etmeye başardı Arı sütü üretimi arttırmak için Çinceyi Türkçeye çevirerek yeni bilgilere ulaşmaya...

Şifa kaynağı 'arı sütü'nün kilosunu 10 bin liraya satıyor

Pandemi süreci arı sütünün değerinin daha iyi kavranmasını sağladı

Eskişehirli arıcı 10 kovanından günlük ortalama 300 gram süt elde etmeye başardı

Arı sütü üretimi arttırmak için Çinceyi Türkçeye çevirerek yeni bilgilere ulaşmaya çalışıyor

ESKİŞEHİR - Arıcılıkla uğraşan Hüseyin Diner, son yıllarda başladığı arı sütü üretimi ile bu alanda ülke genelindeki az üreticilerden biri olurken, üretim alanını genişletmeyi hedefliyor. Diner, "Üniversiteler ve devlet bu işe el atarsa hem üretim çoğalır, hem de ürettiğimiz sütün kotası artar" diye konuştu.

Eskişehirli arıcı Hüseyin Diner, son iki yıldır arı sütü üretimine başladı ve ülke genelinde yaygın olmayan arı sütü üretiminde 10 kovanından günlük ortalama 300 gram süt elde etmeye başardı. Oldukça meşakkatli ve dikkat isteyen bir iş olan arı sütünün kilogram fiyatı 10 ile 15 bin arasında değişiyor. Arı sütü içerdiği kalsiyum, bakır, demir, fosfor, silikon, sülfür ve potasyum gibi çeşitli besin ve minerallerin yanı sıra, B vitaminleri bakımdan oldukça zengin olarak bilinirken, özellikle covid-19 (koronavirüs) salgınında insanlar tarafından sıkça tüketilmeye çalışıyor.

Hüseyin Diner, arı sütünün üretim safhalarını anlattı. Süt elde etmenin sıcak havalarda daha elverişli olduğunu aktaran Diner, bir günlük çalışma sonucunda 250-300 gram arı sütü elde ettiklerini belirtti. Üç çocuğu ile birlikte çalışan Hüseyin Diner, "Arı sütü belirli aşmalardan geçerek elde ediliyor. Öncelikle kovanların belli bir düzen de olması gerekiyor. Anasız kovanlarla çalışıyoruz. Başlatıcı ismini verdiğimiz bu kovanları öncelikle burada yaptığımız gibi larva transferi yöntemi ile özel süt çubuklarına larvaları ekiyoruz. 3 gün sonra verdiğimiz kovanlardan alıyoruz. Bu kovanlar kendilerine ana yapmak içgüdüsüyle anasız kovanlarda yapılıyor. Kendilerine larva yapmak için buraya süt basıyorlar. İş arılara verdikleri 5-6 katını veriyorlar. Biz de bu içgüdüden yararlanarak çıkan sütü tahta çubuk vesilesiyle. Direkt soğuk zincire yani buzlu kaplara koyuyoruz ve hasat bitmiş oluyor. Sabah saat 8'de geliyoruz, öğlen 14.00-15.00'a kadar devam ettiğimiz bir süreç bu. Burada arı sütü üzerine çalışan 10 kadar kovanımız var. 30 kilograma kadar bir verim bekliyoruz. Geçen sene buna yakın bir rakam elde etmiştik. Günlük 250 ile 300 gram arasında bir üretimimiz var. Bu da 3-4 günde 1 kilogram elde ediliyor" diye konuşarak bilgi verdi.

"Kilogram fiyatlı ortalama 10 bin lira"

Koronavirüsten dolayı insanların bağışıklıklarını daha çok güçlendirmek amacıyla arı sütü ve propolisin üzerine araştırmaların ürünlerine olan talebi arttırdığına değinen Hüseyin Diner, sütün gram ve kilogram fiyatları hakkında da bilgi verdi.

"Kilogram başına 6 bin lira gibi bir maliyeti var. Geçen sene salgının bize faydası oldu. İnsanlar arı sütü konusunda daha çok bilinçlendi. Bağışıklığı arttırdığı için propolisin bağışıklığı artırdığı biliniyor artık. Bunlarda satışımızı arttırdı. Satış fiyatlarımız da gramı 8,5 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Ama ortalama fiyatı gramı 10 lira, kilosu ise 10 bin lira olarak biliniyor."

"Çinceyi Türkçeye çevirerek bilgilere ulaşıyoruz"

Arı sütünün ülke genelinde az üreticisi olduğunu ifade eden Hüseyin Diner, sektördeki eksikliklere değindi. Devletin yol göstermesi gerektiğini söyleyen. Diner, "Şuan da en büyük eksiğimiz devletin yeterince desteği vermemesi. İşte gelip de sıkıntınız nedir, hangi arıyla çalışmamız gerekiyor diye soran yok. Sahipsizlik içeresinde kendi araştırmalarımızla, Çince yazıları Türkçeye çevirerek bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama Çinliler bu işe 60'lı yıllarda başlamışlar, başka ülkelerden arılar getirmişler. Islah edip benim kullandığım aynı işgücüyle 5-6 katı ürün elde ediyorlar. Üniversiteler ve devlet bu işe el atarsa hem üretim çoğalır, hem de ürettiğimiz sütün kotası artar" dedi.

Şifa kaynağı 'arı sütü'nün kilosunu 10 bin liraya satıyor
Şifa kaynağı 'arı sütü'nün kilosunu 10 bin liraya satıyor
Şifa kaynağı 'arı sütü'nün kilosunu 10 bin liraya satıyor
Şifa kaynağı 'arı sütü'nün kilosunu 10 bin liraya satıyor

Üniversiteler, Koronavirüs, Eskişehir, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şifa kaynağı 'arı sütü'nün kilosunu 10 bin liraya satıyor - Son Dakika Ekonomi


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