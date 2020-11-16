Şifa kaynağı balık çorbası - Son Dakika

Şifa kaynağı balık çorbası

16.11.2020 18:07
Şifa kaynağı balık çorbası, System.String[]

Sinop'ta Kovid-19 salgını sonrası vücut bağışıklığını desteklediği bilinen balık çorbasına olan ilgi arttı.

Sinop'ta Kovid-19 salgını sonrası vücut bağışıklığını desteklediği bilinen balık çorbasına olan ilgi arttı.

Havaların soğuması ve korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren yollar arıyor.

Uzmanlar hastalıklara karşı koruyucu özelliği olan pek çok çorba öneriyor. Uzmanlar tarafından virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklanırken, içerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, içeren balık çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de balık çorbasına olan ilgiyi arttırdı.

Tersane mevkiinde küçük şirin bir dükkanda esnaflık yapan Akın Öz salgın sonrası balık çorbasına olan ilginin arttığını belirterek, "Çorba kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerindendir. Hem içenin içini ısıtır hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlayıp antibiyotik görevi üstlenir. Balığın bol olduğu şu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar balık çorbasına yöneldi. Balık çorbası tam bir vitamin deposudur. Şu anda levrek balığından yapıyoruz çorbayı. Çorbanın içerisinde levrek balığı, tereyağı, yeşil soğan, havuç, patates, kekik, karabiber, defne yaprağı, maydanoz var tam bir şifa kaynağı balık çorbası bağışık sisteminin güçlendirilmesi için sıklıkla tüketilen yemeklerimizden biridir. Korona virüse karşı uzmanlar da zaman zaman önerilerde bulunarak sıklıkla tüketilmesini belirtiyorlar. Bazı müşterilerimiz evlerine bile servis istiyorlar. İşlerimiz Allaha şükür çok iyi" dedi. - SİNOP

Şifa kaynağı balık çorbası
Şifa kaynağı balık çorbası
Şifa kaynağı balık çorbası

Koronavirüs, Sinop, Balık, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şifa kaynağı balık çorbası - Son Dakika


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