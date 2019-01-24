Şifa Kaynağı Düğün Çorbası | Acayip Tarifler
52 dakika önce
SelamlarBugün size #düğünçorbası yaptım. Özellikle kış aylarına yakışan şifa deposu bir çorba Düğün Çorbası. Normalde kuzu gerdanla yapılan bu çorbayı ben dana incikle yaptım. Çünkü benim evdekiler haşlanmış kuzu etini yemiyor.
Selamlar
Bugün size #düğünçorbası
yaptım. Özellikle kış aylarına yakışan şifa deposu bir çorba Düğün Çorbası. Normalde kuzu gerdanla yapılan bu çorbayı ben dana incikle yaptım. Çünkü benim evdekiler haşlanmış kuzu etini yemiyor. Sizin evde de kuzu yemeyenler varsa bu tarifi mutlaka deneyin. İsterseniz sarımsak ekleyerek çorbanızın hem lezzetini hem de besleyiciliğini arttırabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:15 Kaynak: Youtube
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