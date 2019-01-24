Son Dakika Haberleri: Şifa Kaynağı Düğün Çorbası | Acayip Tarifler

Şifa Kaynağı Düğün Çorbası | Acayip Tarifler

52 dakika önce

SelamlarBugün size #düğünçorbası yaptım. Özellikle kış aylarına yakışan şifa deposu bir çorba Düğün Çorbası. Normalde kuzu gerdanla yapılan bu çorbayı ben dana incikle yaptım. Çünkü benim evdekiler haşlanmış kuzu etini yemiyor.

Selamlar

Bugün size #düğünçorbası yaptım. Özellikle kış aylarına yakışan şifa deposu bir çorba Düğün Çorbası. Normalde kuzu gerdanla yapılan bu çorbayı ben dana incikle yaptım. Çünkü benim evdekiler haşlanmış kuzu etini yemiyor. Sizin evde de kuzu yemeyenler varsa bu tarifi mutlaka deneyin. İsterseniz sarımsak ekleyerek çorbanızın hem lezzetini hem de besleyiciliğini arttırabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:15 Kaynak: Youtube

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