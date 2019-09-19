Şifa kaynağı tarhana raflardaki yerini aldı

Türk mutfağının bin yıllık geleneksel tatları arasında yer alan tarhana merkezi Aydın'da olan ve Türkiye'de 67 şubesi ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş'teki raflarda vatandaşların beğenisine sunuldu. Ev usulü olarak 35 bin metrekare kapalı alanda üretilen tarhanaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Teknolojiye yenik düşmeyen ve Orta Asya'dan bu yana süre gelen geleneksel tatlara uygun olarak ev usulü ile üretilen tonlarca tarhananın aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Baharat Bölümünden Sorumlu Gıda Mühendisi Eda Bedir, "Kış aylarının en lezzetli çorbalarından biri olan tarhananın faydaları saymakla bitmez. Vitamin ve mineral açısından zengin olan tarhana çorbası, buğday unu, yoğurt, maya, domates, biber, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatların yoğrulduktan sonra kurutulmasıyla elde edilen çok besleyici bir çorbadır. Mayalama yani fermantasyon sonucu elde edilen tarhana her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilecek bir besin olduğu gibi bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok faydalı maddeler içerir. Tarhana; Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, nefes borusunu temizler, damar tıkanıklığı ve daralmasını önler. Doğal tokluk hissi verdiğinden dolayı adeta zayıflama ilacı gibidir. Kanın pıhtılaşma kabiliyetini geliştirdiği bilindiği için kanamayı önleme özelliği de vardır. Kansere karşı da ciddi koruma sağlayan besinler arasında olduğu belirtilir. Astım ve bronşit hastaları için ön tedavi niyetine tüketildiği gibi soğuk algınlığına karşı etkili vitaminler içerir. Tuğba Kuruyemiş olarak böylesine önemli bir gıdayı geleneksel tadına uygun olarak yılda 5 ton kapasite ile 35 bin metrekare kapalı alanda üretimini yapıyoruz. Türkiye genelinde 67 şubemizde özenle hazırladığımız tarhanaları vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz" diye konuştu. - AYDIN