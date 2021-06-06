Nevşehir'e "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı" yapıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yapımı tamamlanan Türkiye- Azerbaycan Kardeşlik Anıtı'nda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi tarafından Şifa Köprülü Kavşağına Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı yapıldı.

Başkan Savran, üzerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı 6 metre yüksekliğindeki anıtı ve çevresindeki peyzaj çalışmasını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Savran, "Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dili, dini bir iki kardeş ülkedir. Biz iki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız, bunun için her fırsatta 'Biz iki devlet, tek milletiz' dedik ve diyoruz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği bir millet, iki devlet anlayışıyla ilelebet var olmaya devam edecek. Bu anıt, Türkiye- Azerbaycan kardeşliğinin anlamlı bir simgesi olacaktır." dedi.