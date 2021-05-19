"Şifacı-İstanbul Depremi" filmi, toplumu sinema yoluyla depreme karşı bilinçlendirecek - Son Dakika

"Şifacı-İstanbul Depremi" filmi, toplumu sinema yoluyla depreme karşı bilinçlendirecek

19.05.2021 12:09

Yaşamsuyu Anadolu Şifacılığı Araştırma Topluluğu Derneği (YAŞAT DER) öncülüğünde hazırlanan "Şifacı - İstanbul Depremi" filmi, fantastik bir kurguyla depremde yapılması gerekenleri anlatacak.

Yaşamsuyu Anadolu Şifacılığı Araştırma Topluluğu Derneği (YAŞAT DER) öncülüğünde hazırlanan "Şifacı - İstanbul Depremi" filmi, fantastik bir kurguyla depremde yapılması gerekenleri anlatacak.

Taksim'deki The Marmara Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan YAŞAT DER Yönetim Kurulu Başkanı Taner Büte, filmin senaryosu ve çekimleriyle ilgili bilgi verdi.

Derneğin kuruluş amacının modern tıbbın kat ettiği merhaleleri araştırmak ve unutulmakta olan değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Büte, "Bildiğiniz gibi İzmir'de çok büyük bir deprem yaşadık. O depremde ölenlerin tamamına Allah rahmet eylesin, kalanların başı sağ olsun. Allah tekrarını yaşatmasın. İzmir'de 17 tane bina yıkıldı, yaşadığımız kaosu biliyorsunuz. İstanbul'da yaklaşan depremde yaklaşık 40 bin binanın yıkılabileceği söyleniyor. Allah göstermesin diyorum tekrar. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız lazım, hazırlık yapmamız lazım." dedi.

"Toplumu bilgilendirmek için sinema sanatını kullanacağız"

Depremle ilgili bir film hazırlama kararı aldıklarını dile getiren Büte, derneğin okuyucuyla buluşturduğu "1802-Sırların Sırrı Çözüldü " adlı kitaptan yola çıkarak, senaristlerle görüşerek, filmin senaryosunu kaleme aldıklarını söyledi.

Taner Büte, toplumu depremle ilgili bilgilendirmek için sinema sanatını kullanmak istediklerini anlatarak, "Sinema filmimizi 'Şifacı-İstanbul Depremi' olacak şekilde tasarlıyoruz. Senaryomuz hazır. Yapım firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki basın toplantısında bunları sizlere tekrar duyuracağız." diye konuştu.

Filmde depremden önce, deprem sırasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerin, acil tıbbi yardım ve müdahalenin nasıl yapılacağının bir senaryo dahilinde fantastik bir kurguyla öğretileceğine dikkati çeken Büte, "Bu filmin çekilmesi için hem maddi hem manevi hem halkımızdan hem de kurumlarımızdan desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı

Büte, filmin senaryosunu yaklaşık 1 ay içinde yazdığını, insanların deprem anında yaşayacaklarını düşünerek daha fazla duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için filmde 3 kategoride rekor denemesi yapılacağını ifade eden Büte, "Ayrıca bu film ailece izleyebileceğiniz keyifli bir film olacak. Bundan 200 yıl önce İstanbul depremi nasıl engellenmiş, onu anlatan bir film olacak." değerlendirmesini yaptı.

Büte, sosyal medyadan duyuracakları yarışmalarla filmin oyuncu kadrosunda yeni isimlere de yer vermek istediklerini, filmin çekimlerini Ağustos ayı içerisinde İzmir, Ankara ve Bursa yapmayı planladıklarını dile getirerek, yapımda Ayasofya'nın sırları, depremi tetikleyen unsurlar, enerji, insan ruhu ve beynin yapısı gibi konuların da işleneceğini sözlerine ekledi.

"Depremi yaşadığımız anda neler yapmamız lazım?"

"Şifacı" üst başlığıyla çekilmesi planlanan filmlerin muhtemel İstanbul depremini konu alan ilkinde "Depremden önce neler yapmamız lazım?", "Depremi yaşadığımız anda neler yapmamız lazım?" ve "Deprem sonrasında neler yapmamız?" sorularına cevap aranacak.

Derneğin yayınevi tarafından bastırılan "1802-Sırların Sırrı Çözüldü" kitabından esinlenerek senaryosu hazırlanan filmde, acil ilk yardım müdahalesinin nasıl yapılacağı gibi konular da ele alınacak.

Şifacı-İstanbul Depremi filmi, toplumu sinema yoluyla depreme karşı bilinçlendirecek
Şifacı-İstanbul Depremi filmi, toplumu sinema yoluyla depreme karşı bilinçlendirecek
Şifacı-İstanbul Depremi filmi, toplumu sinema yoluyla depreme karşı bilinçlendirecek
Şifacı-İstanbul Depremi filmi, toplumu sinema yoluyla depreme karşı bilinçlendirecek

İstanbul, Sinema, Deprem, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şifacı-İstanbul Depremi' filmi, toplumu sinema yoluyla depreme karşı bilinçlendirecek - Son Dakika


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