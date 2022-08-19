Şifalı diye içilen su zehirli çıkmıştı! Vatandaşlar uyarıyı dinlemiyor: Burada bir oyun dönüyor - Son Dakika
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Şifalı diye içilen su zehirli çıkmıştı! Vatandaşlar uyarıyı dinlemiyor: Burada bir oyun dönüyor

19.08.2022 10:41

Rize'de yıllardır şifalı diye içilen sudan alınan numunelerde arsenik oranı olması gerekenden 27 kat daha fazla çıkmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üzerine sağlıksız olduğuna dair tabela asılan ılıca suyunun temiz olduğunu öne süren ve 150 yıldır bu sudan içildiğini ifade eden vatandaşlardan biri, "Burada bir oyun dönüyor ama anlamış değiliz. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Vatandaşlar tepkisini ılıcadan su içerek gösterdi.

Rize'nin Merkeze bağlı Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünün turizm destinasyon projesi çerçevesine alınmasının ardından Andon suyu olarak bilinen suyun bu destinasyon içerisine alınması amacıyla analizi yapıldı. Yapılan analizde sudaki arsenik oranı 27 kat fazla çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından suyun yanına tüketilmesinin sağlığa uygun olmadığı yönünde uyarı levhası asıldı.

SU İÇEREK TEPKİ GÖSTERDİLER

Yıllardır şifalı diye içilen hayrata Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından asılan "Bu suyun içilmesi sağlık açısından uygun değildir" yazısı bir süre sonra kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yerinden söküldü. Bölge halkı Andon suyu olarak bilinen suyun zehirli olmadığını, yıllarca buradan içilen suyun hiçbir insana zarar vermediğini inatla savunurken, suyun aktığı bölgede toplanan vatandaşlar tepkilerini suyu içmeye devam ederek gösterdi.

Rize'deki zehirli su krizi büyüyor: Burada bir oyun dönüyor ama anlamış değiliz

"BURADA BİR OYUN DÖNÜYOR AMA ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

İnsanların 150 yıldır 'zehirli' denilen sudan içtiğini, daha önce böyle bir şeyin ortaya çıkmadığını ifade eden bölgedeki işletme sahiplerinden Şemsettin Manavracı şunları söyledi:

"Bu suyun böbrek taşlarına, kuma, egzamaya iyi geldiği raporda yazılı. Kadın hastalıklarına iyi geldiği de yazılı. Biz 40 yıldır işletmeciyiz. Bugüne kadar hiç böyle bir şey söz konusu olmadı. Şimdi bir anda böyle bir şey çıkması bizi üzdü. Buraya 24 saat gidip gelen insanlar oluyor. Çok büyük tepki oldu. Birisi de gelip tabelayı almış buradan. Kimin aldığını da bilmiyoruz. 5-10 yıl önce bize baskı yaparak burayı bizim elimizden almak istediler. O baskıya boyun eğmedik, şimdi de böyle bir şey oldu. Biz bu suda arsenik falan olduğuna inanmıyoruz. Eğer varsa 150-200 yıldır neden insanlara söylemediler. 150 yıldır bu su burada akıyor, burada ölen olmadı. Bugüne kadar ne öleni gördük ne zarar göreni duyduk. Burada bir oyun dönüyor ama anlamış değiliz. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Biz bu tahlilin gerçek olduğuna inanmıyoruz ve başka bir ilde tahlil yapılmasını istiyoruz."

Rize'deki zehirli su krizi büyüyor: Burada bir oyun dönüyor ama anlamış değiliz

"1972'DE TAHLİL EDİLMİŞ BİR SORUN ÇIKMAMIŞ"

Yapılan tahliller sonucunda içerisinde 10 mikrogram/litre arsenik olması gerekirken 27 kat fazla; yani 273,43 mikrogram/litre çıkan suyun 50 yıl önce de tahlil edildiğinin altını çizen Hüseyin Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu su 1972'de tahlil edilmiş ve tahlillerde hiçbir sıkıntı olmadığı tespit edilmiş. Şimdi buraya gelip bu suyun arsenikli olduğunu tespit etmişler. Bizde buna inanmıyoruz. Bizim derelerimize, doğal sularımıza dokunulmasını talep etmiyoruz. Bu tip sodalı su dediğimiz sulardan bölgemizde çok var. Bu sularımızın yaşlı insanlarımıza şifa getirdiğini biliyoruz. Büyüklerimiz bu sudan sürekli içti, şimdiye kadar bir şey olmadı. Biz bir rant için buraya müdahale edildiğini düşünüyoruz. İlerisinde hiçbir yerleşim yeri olmadığı için katkı olabileceğini düşünmüyoruz. Biz bu suya müdahale edilmesini talep etmiyoruz. Daha iyi bir yerden tahlil alınıp yeniden inceleme yapılmasını istiyoruz. Bu suyu alıp buradan eve getirmeye kalktığımızda suyun buradaki tadı ile aynı olmadığını biliyoruz. Biz bu sudan içiyoruz ve içmeye de devam ediyoruz. Bölge insanı da içmeye devam ediyor. Bu bölgedeki insanlar bu suyla mutlu."

YORUMLAR
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Rizeli vatandaşlar zehirli çıkan ılıca suyundan su içmek için kuyruğa girdi Rizeli vatandaşlar zehirli çıkan ılıca suyundan su içmek için kuyruğa girdi Zehirli çıkan ılıca suyuna asılan uyarı yazısı kimliği belirsiz kişilerce söküldü Zehirli çıkan ılıca suyuna asılan uyarı yazısı kimliği belirsiz kişilerce söküldü
Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Rize, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şifalı diye içilen su zehirli çıkmıştı! Vatandaşlar uyarıyı dinlemiyor: Burada bir oyun dönüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şifalı diye içilen su zehirli çıkmıştı! Vatandaşlar uyarıyı dinlemiyor: Burada bir oyun dönüyor - Son Dakika
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