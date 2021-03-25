Şifalı hamamlar geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emet ilçemizde son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle 2 mahallede yaklaşık 9 bin kişiyi kapsayan karantina dolayısıyla belediyemiz tarafından işletilen şifalı hamamlarımız kapatılmıştır. Karantina süreci boyunca hamamlar açık olmayacaktır. Açıldığı zaman belediyemiz tarafından gerekli açıklama tekrar yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA