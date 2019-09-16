Son Dakika Haberleri: "Şifalı su" akan çeşmeler mühürlendi
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"Şifalı su" akan çeşmeler mühürlendi

22 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şifalı su aktığına inanılan çeşmeler, suyun bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle mühürlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şifalı su aktığına inanılan çeşmeler, suyun bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle mühürlendi.

Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan tetkiklerde suyun sağlık açısından sakıncalı bulunması nedeniyle çeşmelerin geçici olarak mühürlendiği belirtildi.

Açıklamada, şifalı su diye adlandırılan kaynaktan alınan numunenin bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizinin yaptırıldığı, bakteriyolojik yönden uygun olmadığı tespit edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, şifalı su tekrar içilebilir hale getirilene kadar içme suyu olarak tüketilmesi durduruldu. Zabıta ekipleri, çeşmeleri kör tapa ile kapattı, tesisi geçici olarak mühürledi."

Şifalı su akan çeşmeler mühürlendi

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:43 Kaynak: AA
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Düzce'de şifalı olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi
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