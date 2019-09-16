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Şifalı su diye bilinen kaynak mühürlendi

1 saat önce

Şifalı su diye bilinen kaynak mühürlendiDÜZCE-Akçakoca karayolu üzerinde bulunan insanların 'şifalı' olarak bildiği ve sıkça kullandığı suyun aktığı çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Şifalı su diye bilinen kaynak mühürlendi

DÜZCE- Akçakoca karayolu üzerinde bulunan insanların 'şifalı' olarak bildiği ve sıkça kullandığı suyun aktığı çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Düzce-Akçakoca yolu kenarında bulunan, insanların şifalı diye içtikleri su sakıncalı olduğu belirlenerek mühürlendi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk'un imzasıyla Akçakoca Belediyesi'ne konu hakkında tebliği edilen yazıda, "İlçemiz sınırları içinde yer alan 'Şifalı Su' diye adlandırılan kaynaktan kurumumuz personelince alınan kontrol izleme su numunesi, bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizi yaptırılmış olup bakteriyolojik yönden uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu suyun içme-kullanma suyu olarak kullanılmasının durdurulması gerekmektedir" denildi.

Tebliğin ardından halk sağlığını koruma amacıyla harekete geçen Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri, suyun içilebilir hale getirilene kadar tüketilmemesi için çeşmeleri mühürledi.

Şifalı su diye bilinen kaynak mühürlendi

Akçakoca, Zabıta, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:45 Kaynak: DHA
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Düzce'de şifalı olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi
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