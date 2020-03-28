Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi - Son Dakika
Son Dakika Genel Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi - Son Dakika

Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi

6 saat önce

Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi Yola dökülen kum ve kütükler vatandaşa engel olamadı Her gün binlerce hastanın şifa aradığı kaynak suyuna giden yollar korona virüs salgını nedeniyle kapatıldı Valilik kararıyla kapatılan yola rağmen birçok vatandaş...

Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi

Yola dökülen kum ve kütükler vatandaşa engel olamadı

Her gün binlerce hastanın şifa aradığı kaynak suyuna giden yollar korona virüs salgını nedeniyle kapatıldı

Valilik kararıyla kapatılan yola rağmen birçok vatandaş 3 kilometrelik yolu yayan giderek suya ulaştı

MANİSA - Manisa'da çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan ve her gün binlerce insanın adeta akın ettiği 'Yaralı Pınar' kaynak suyu, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı. Kaynağın her iki girişi de toprak ve kütüklerle kapatılırken birçok vatandaş geri dönmek zorunda kaldı. Çevre illerden gelen bazı vatandaşlar ise 3 kilometrelik yolu yaya olarak yürümeyi göze alarak kaynağa ulaştı. Önlem alınmasına rağmen vatandaşların kaynak önünde bir araya gelerek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi kırsal Demirci Mahallesinde çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan, yurt içinden ve yurt dışından her gün binlerce insanın şifa aradığı 'Yaralı Pınar' kaynak suyu, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı. Henüz kapatıldığını bilmeyen vatandaşlar, geldikleri Demirci Mahallesinde hayal kırıklığı yaşadı. Vatandaşlar iki girişi de toprak ve kütüklerle kapatılmış olan kaynaktan geri dönmek zorunda kaldı. Çevre illerden gelen bazı vatandaşlar ise 3 kilometrelik yolu yaya göze alarak, kaynağa ulaştı. Önlem alınmasına rağmen vatandaşların kaynak önünde bir araya gelerek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Su almaya ilk kez geldiğini ve yolun kapalı olduğunu gören vatandaşlardan Mustafa Bilgili, duruma tepki gösterdi. Bilgili, şöyle devam etti: "Giriş yapamadım. Jandarma kapatmış yolu. Ne olduğunu da bilmiyorum. İlk defa geliyorum. Bütün marketler açık. Tek tek alıyorlar. Bankalar açık tek tek alıyorlar. Tamam korona virüsü var. Eve kapandık. İşe de gitmiyoruz ama en azından yolu açarak birer, ikişer kimseye dokunmadan girebilirdi. Sonuçta bu su" diye konuştu.

60 kilometre öteden geldiğini fakat kaynağının kapalı olmasından dolayı geri dönmek zorunda kaldığını belirten Aydoğan Çetin, "İzmir Kınık'ta ikamet ediyorum. Hastamız var. Zaten sürekli bu suyu kullanıyoruz. Bugünde böyle bir şey ile karşılaşacağımızı bilmeden çıkıp geldik. 60 kilometre öteden geldik. Hiçbir görevlide bir şey demiyor. Tamam korona virüsü var, hepimiz mücadele ediyoruz da yani bunu da zaten şifa olarak götürüyoruz. Biz bunu parasından ya da ihtiyaç olduğunda da değil, hastalarımıza gerçekten iyi geldiğine inandığımız için alıyoruz. Rezaleti görüyorsunuz" diye konuştu.

"Hayal kırıklığı yaşadım"

5 yıldır aralıksız içtiği kaynak suyunun sağlığına iyi geldiğini ve sağlığının Almanya'daki doktorları da şaşırttığını ileri süren Emin Ziir ise, "50 yıldır Almanya'da ikamet ediyorum. Oradan emekli oldum. Buradan da emekli oldum. Sağ akciğerimde bir leke tespit edildi. Benim kızım da Almanya'da doktordur. Bana bu tıbbi terimleri açıklamadılar. İlaç verdiler, ilaçları kullandım. Devamlı bu suyu da kullandım. Geçen yıl mart ayında tekrardan Almanya'ya gittiğimde tüm kontrollerim A'da Z'ye tekrardan yapıldı. Göğüs doktoru beni tebrik ederek hiçbir şeyin yok dedi. Hepsi geçmiş dendi. Kızıma da gösterdim. Kızım eğer bu ilerleseydi sen de akciğer kanseri teşhisi konulacaktı fakat hepsi geçmiş dedi. Ben de bu suyun sayesinde geçtiğine inanıyorum çünkü devamlı 5 yıldır bu suyu içmekteyim. Bugün evde su kalmadı 50 kilometre ilerden buraya geldim. İki yolunun da kapalı olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yol kapatıldı

Demirci Mahalle Muhtarı Adnan Erboz da geldiği kaynak girişinde vatandaşlara uyarıda bulundu. Yolun korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa Valiliği'nin onayıyla jandarma tarafından geçici süreyle kapatıldığını iddia eden Erboz, kaynak önünde bir araya gelen insanların salgından korunması açısından böyle bir önlem alındığını söyledi. Erboz, şunları söyledi: "Bu suyun çok kişiye faydası var. Buraya Türkiye'nin her yerinden gelen var. Dış ülkelerden de buraya su almaya gelen var. Şu anda suyun kapanma sebebi, Türkiyemizde, dünya da yayılan hastalıktan dolayıdır. Hastalık tüm insanlara yayıldığı için camilerimiz de namaz kılınamıyor, Cuma namazları tamamen kalktı, kahvehaneler ve lokantalar tamamen kalktı. Hiç açık olan bir yer kalmadı. Su da bu hastalıktan dolayı kapandı. Bu kısa bir süreliğine, ne zaman hastalık geçerse burası aynı şekilde açılır. Herkes yine aynı şekilde buraya suyunu doldurmaya gelir. Manisa Valiliği'nin, ilçe belediyesinin ve karakol komutanlığının onayı ile kapatıldı. Ben kapanmadan bir gün önce gördüğümde neredeyse suyun başında 500 kişi vardı. 500 kişinin neredeyse 150'si 80 yaşın üzerineydi. Bu adamların evden çıkması yasak olduğu halde burada ne işi var. Belki de sen hastalığı buradan evine götüreceksin."

Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi

Manisa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı İmamın 65 yaş üstü dedeye 'Kuş yemi' yardımı ağlattı
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti         
15:33
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak         
15:07
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu         
15:01
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi         
14:54
Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı         
14:49
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı         
14:48
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız         
14:43
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın         
14:28
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı         
14:24
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki         
14:17
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir         
14:05
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir? Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?         
14:04
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım         
13:52
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı         
13:52
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor         
13:44
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu         
13:43
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı         
13:28
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi         
13:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı         
13:21
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi         
13:11
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi         
13:08
Yolunu kaybeden fotoğrafçılar tarafından bulunan 2 bin 500 yıllık ağaç ihtişamıyla büyüledi Yolunu kaybeden fotoğrafçılar tarafından bulunan 2 bin 500 yıllık ağaç ihtişamıyla büyüledi         
12:57
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor         
12:45
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:40
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı         
12:38
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge         
12:27
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi         
12:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum         
11:56
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak         
11:54
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 15:55:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]