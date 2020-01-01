Şifalısu'ya Şadırvan- Mescid yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şifalısu'ya Şadırvan- Mescid yapılıyor - Son Dakika

Şifalısu'ya Şadırvan- Mescid yapılıyor

6 saat önce

Akçakoca-Düzce karayolu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda Akçakoca Belediyesine devredilen Şifalı su mesire alanına, hayırsever işadamı Burhan Özdemir tarafından şadırvan-mescid yaptırılacak.

Şifalısu'ya Şadırvan- Mescid yapılıyor, System.String[]

Akçakoca- Düzce karayolu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda Akçakoca Belediyesine devredilen Şifalı su mesire alanına, hayırsever işadamı Burhan Özdemir tarafından şadırvan-mescid yaptırılacak.


Düzce Akçakoca yolu üzerinde 17. kilometrede bulunan şifalı su ve orman dinlenme alanına, Akçakocalı hayırsever işadamı tarafından şadırvan-mescid yaptırılacak. Abisi merhum İhsan Özdemir'in adını vereceği çift kubbeli şadırvan - mescidin, Selçuklu - Osmanlı mimarisinden esinlenerek yaptıracağı öğrenildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz; "Vatandaşlarımız su almak için şifalı suya geldiklerinde, en büyük şikayetleri abdest alıp namaz kılacakları bir yerin olmamasıydı. Valimiz Zülkif Dağlı, kaymakamımız Yasin Öztürk ve Burhan Özdemir kardeşimizin girişimi ile şifalı suya mescit ve şadırvan yapılacak. Kimse merak etmesin, vatandaşlar Şifalısu'ya geldiklerinde sadece su ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak kahvaltı ve diğer ihtiyaçlarının tamamına cevap verecek bir konuma getireceğiz. Yol üstü hizmet anlamında bir kalite getireceğiz. 2020 yılı yaz sezonuna hepsini yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Burhan Özdemir, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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