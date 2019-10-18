Şifanın kodlarını çözen kitap!

İnsanoğlunun yıllardır aradığı şifanın kendisinde saklı olduğuna inanan Anesteziyoloji ve Algoloji Uzmanı Dr. Erhan Özer, "Şifa Sende" adlı kitabında; bütün hastalıkların iyileştirilebilir olduğunu, yapılması gereken tek şeyin vücudun doğuştan sahip olduğu kendi kendini iyileştirme mekanizmasının harekete geçirilmesi için ruh, zihin ve beden bütünlüğünün oluşturulması gerektiğini anlatıyor.

Dr. Erhan Özer'in Doğan Kitap'tan çıkan ilk kitabı "Şifa Sende", ikinci kitabı "İçimizdeki Hekim" ve üçüncüsü "Kendin Ol" ile geleneksel tıp anlayışına yepyeni bir farkındalık kazandırıyor. Hippokrates'in "Ana hedef, vücudunuza kendi kendini tedavi edebilme yeteneğini tekrar kazandırmak olmalıdır" sözünden yola çıkarak hazırlanan kitapta "neden sık sık hastalanıyoruz", "hastalıkların neden kronikleşiyor", "bilinçaltımızın hastalıklardaki rolü" ve "kanserleşme" gibi başlıklar yer alıyor.

Araştırmayı seven ve kendinde var olan gücü keşfetmek isteyenlerin keyifle okuyacağı yazarın bu alanda yazdığı üç eserden ilki olan kitapta, şifanın kodlarını içeren tedavi şekillerinden de bahsediliyor. Homeopatik etki gösteren semboller sayesinde hastalığa neden olan enerji blokajların kaldırılmasıyla hastalıkların nasıl tedavi edildiğinin anlatıldığı kitap, 21. yüzyılın yeni tedavi yöntemlerine de değiniyor.

Uzun yıllar enformatik tıp yani kuantum tedavi prensiplerini temel alan ve dünyada yeni gelişen bu alan üzerine Türkiye'de ve yurtdışında araştırmalar yapan Dr. Özer kitabında, vücudun kedi kendini iyileştirme yeteneğini en üst seviyeye çıkarmak için enformatik tıbbın önemine vurgu yapıyor. Fonksiyonel, regülasyon, alternatif veya tamamlayıcı tıptan çok daha etkin olan enformatik tıp anlayışının, geleceğin tıp anlayışı olduğunu savunan Dr Özer, bu anlayışla ruh, zihin ve beden bütünlüğünün önemini anlatıyor. Ruh için ayrı, beden için ayrı doktor olamayacağını, duygu ve düşüncelerin bedenimize hastalık veya ağrı şeklinde nasıl yansıdığını izah ediyor. Ruhsal tekamül için bedenini araç olarak kullanan esas varlığımızın, evrensel yasalara uymak zorunda olduğunu ve bu amaçla hastalık ve ağrıların bir mesaj olduğunun altını çiziyor.

İnsan türünün olağan üstü yapısını ve yeniçağ dönemin tedavi şekillerini anlatan kitap, verdiği bilgileri Hipokrat'ın "İyileşmeyecek hastalık yok, iyileşmeyecek hasta vardır" sözlerine dayandırarak, okuyucusunun etrafına daha sorgulayan gözlerle bakmasını sağlıyor.