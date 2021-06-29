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Şifayı kum banyosunda buluyorlar - Son Dakika

Şifayı kum banyosunda buluyorlar

29.06.2021 11:39

- Şifayı kum banyosunda buluyorlar Oltulu doktordan kumlu tedavi Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Söğütlü derenin kumları şifa dağıtıyor.

- Şifayı kum banyosunda buluyorlar

Oltulu doktordan kumlu tedavi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Söğütlü derenin kumları şifa dağıtıyor. Vatandaşlar hastalıklarından kurtulmak için kum banyosu yapıyorlar.

Oltu ilçesine bağlı Söğütlü derenin kumlarını değerlendiren Oltulular, yıl da 3-4 kez bu kuma girmenin kış hastalıklarından koruduğunu öne sürüyorlar. Oltulu Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, hastalarına 4-5 seans kumda banyo yapmalarını tavsiye ediyor. Özellikle mineral, demir ve magnezit açısından çok zengin olan kumların çeşitli hastalıkları tedavi edici düzenleyici etkisinin yanı sıra sağlığa da çok ciddi katkıları var. öte yandan kum banyosu iltihaplı romatizma, kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon hastalarına tavsiye edilmiyor.

Oltulu Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Volkanik bir dağın eteğindeki deredeki kumlar mineral, demir ve magnezit açısından çok zengin. Özel bir dere. Bu derenin kumlarının çeşitli hastalıkları tedavi edici düzenleyici etkisinin yanı sıra sağlığa da çok ciddi katkıları var" dedi.

8 yıldır düzenli olarak kum banyosu yaptığını belirten Oltulu Pratisyen Doktor aynı zamanda (fito terapist) İbrahim Hakkı Ekinci, "Kum banyosunun mevsimi oluyor özellikle kumun sıcak olması gerekiyor. Erzurum'da özellikle Ağustos ayı sıcak oluyordu ama mevsimsel ısınmadan dolayı bu sene Haziran'da başladı. Sanırım birkaç ay devam edecek. Kum banyosu vücuda destek de oluyor. Tedavi edicide olabiliyor. Bazı riskli hastalara tavsiye etmiyorum. Örneğin iltihaplı romatizmalarda, kalp rahatsızlığı olanlara, yüksek tansiyon hastalarına tavsiye etmiyorum, Eklem kireçlenmelerinde müthiş tedavisi var. Yani vücudu yeniliyor her sezon üç dört kez kum banyosu yapıyorum. Bu sene belki daha fazla yapabilirim. Geçtiğimiz yıllarda kum banyosunu bazı hastalarıma ve yakın çevreme de yaptırıyordum. Bir sezonda yüz kişi civarında oluyordu bu sene sanırım beş yüz civarında olacak gibi. Şuan ki kum yaptığımız yer özel bir yatak. Özellikle volkanik dağ olan Kırdağın eteğinde ki Söğütlü dere. Buradaki kumlara mıknatısı tuttuk mu müthiş derecede metal toplanıyor, demir toplanıyor. O yüzden bu dereyi öneriyorum kum banyosu için yani sağlık sorunlarına çözüm arayan herkese öneriyorum" şeklinde konuştu.

Şifayı kum banyosunda buluyorlar
Şifayı kum banyosunda buluyorlar
Şifayı kum banyosunda buluyorlar
Şifayı kum banyosunda buluyorlar

Erzurum, Ekinci, Kalp, Oltu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şifayı kum banyosunda buluyorlar - Son Dakika


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