Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti - Son Dakika

Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti

25.12.2020 16:38
Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan İrfan Girgir (60), 3 ay önce 201 bin 600 TL'ye satın aldığı sıfır aracın kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boya ve cilalı çıktığını ileri sürdü.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan İrfan Girgir (60), 3 ay önce 201 bin 600 TL'ye satın aldığı sıfır aracın kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boya ve cilalı çıktığını ileri sürdü. Girgir, aracının değiştirilmesi için avukatı aracılığıyla firmaya talepte bulunduklarını söyledi.

Gelibolu ilçesinde boya dükkanı işleten İrfan Girgin, 24 Eylül'de 140 bin TL kredi çekip, 35 bin TL peşinat vererek, 201 bin 600 TL'ye sıfır araç aldığını söyledi. Aracın teslim edilmesini beklediği sırada, firma yetkililerinin kendisine dolu yağışından dolayı gecikme olacağını söylediğini anlatan İrfan Girgin, 26 Ekim günü aracına kavuştuğunu belirtti. Ancak Girgin, teslim aldığı aracının kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boyalı ve cilalı olduğunu fark etti.

Yeni satın aldığı aracın üzerinde fabrikasyon boya hataları olduğunu belirten Girgin, "Bize, doludan dolayı aracımızı biraz gecikmeli olarak teslim alacağımız beyan edildi. Aracımızı aşağı yukarı 40 gün bekleyerek aldık. Fakat araç gelince hatalarını gördük. Biz aracın üzerindeki boya hatalarını bagaj kapısını açtığımızda fark ettik. Aracı satın aldığımız firma ve servisle görüştüğümüzde, 'haklısınız' dendi. Aracı aldığımız firmanın genel merkezine bu konu iletildi. Aracımızı başka türlü hatalarından dolayı ekspertiz incelemesine soktuk ve ön kaputunun komple boyalı olduğu ortaya çıktı. Bunu firmaya bildirdik ancak kabul etmek istemediler. Bize 3-4 bin TL ödemeyi teklif ettiler. Biz kabul etmiyoruz, yenisini istiyoruz" dedi.Avukatı kanalıyla aracı aldıkları firmaya taleplerini ilettiklerini söyleyen İrfan Girgin, sonuç alamamaları halinde mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti
Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti
Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti

Türk Lirası, Gelibolu, Kredi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Ünlü boksör Amir Khan'ın kardeşi Mariyah Khan, Kapadokya'da karantinaya alındı Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu Davutoğlu'ndan Kurtulmuş'a çağrı: Bahçeli'ye yanıt vermezsen şahsiyetsizleştirme politikasının esiri olursun Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede 4 Çinli, İstanbul'un göbeğinde adam kaçırdı! Güvenlik kameraları o anda kayıttaydı 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım
Kayserispor, Konyaspor maçında oyundan atılan Lennon'ın kartını iptal istiyor Kayserispor, Konyaspor maçında oyundan atılan Lennon'ın kartını iptal istiyor         
16:37
Haluk Levent, Engin Nurşani'nin ölüm haberiyle yasa boğuldu Haluk Levent, Engin Nurşani'nin ölüm haberiyle yasa boğuldu         
15:51
Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi         
15:44
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti         
15:30
Eski kayınvalide ile gelin davalık oldu! Fotoğrafına boynuz koyup göndermiş Eski kayınvalide ile gelin davalık oldu! Fotoğrafına boynuz koyup göndermiş         
15:15
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı         
14:47
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek         
12:53
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:13
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 16:47:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei