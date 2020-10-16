Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi (2) - Son Dakika

Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi (2)
16.10.2020 18:09
İSTİNAF KARARI, YARGITAY'A TAŞIDITrabzon'da 3 yıl önce satın aldığı sıfır kilometre otomobilin gövdesinde zamanla oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan bayiye açılan davada, Tüketici Mahkemesi, 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesine hükmetti.
İSTİNAF KARARI, YARGITAY'A TAŞIDI
Trabzon'da 3 yıl önce satın aldığı sıfır kilometre otomobilin gövdesinde zamanla oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan bayiye açılan davada, Tüketici Mahkemesi, 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesine hükmetti. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Hukuk Dairesi, davalı bayinin, istinaf başvurusunu reddederek tüketici lehine onadı. İlgili üretci firma da istinaf mahkemesi kararını son aşama yargı süreci olan Yargıtay'a taşıdı. Davada hukuki süreç devam ediyor.
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