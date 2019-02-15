Sıfır Alınan Otomobil "13 Yıl" Sonra Garajdan Çıkarıldı

Tokat
'ta vefat eden sahibinin vergi borcu nedeniyle haczedilerek garaja çekilen otomobil, 13 yıl sonra satışı yapılarak garajdan çıkarıldı. Turhal
ilçesinde 2006 yılında bayiden sıfır olarak alınan otomobil, 5 ay kullanıldıktan sonra vefat eden sahibinin vergi borcu nedeniyle garaja çekildi.
Yediemin olarak belirlenen kapalı garajda 13 yıl bekletilen otomobil, üzerindeki haczin kaldırılması sonrası bir süre önce satışa çıkarıldı.
Bin 732 kilometredeki otomobili satın alan Metin Bayar, işlemleri sonrası aracı bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkardı. Üzeri tozla kaplanan otomobilin bakımlarını yaptıran Bayar, 13 yıl garajda bekletilen aracı yeniden asfaltla buluşturdu.
Bayar, yaptığı açıklamada, araç sahibinin vefatı sonrası yurt dışında yaşayan çocuklarına babalarının vergi borcu bulunduğunun haber verildiğini ancak işleri nedeniyle çocuklarının konuyla ilgilenmediğini belirtti.
Bunun üzerine aracın haczedildiğini ve el konulan otomobilin yediemine ait garaja çekildiğini anlatan Bayar, "Araç
13 yıl garajda bekletilmiş. Satışı yapıldı ve biz satın aldık. Bin 732 kilometredeki araç ilk günkü orijinalliğini koruyor. Araç sıfır ayarında olduğu için herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorum." dedi.