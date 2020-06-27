2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu - Son Dakika

2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu

İkinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Düşük kredi faizinden yararlanmak isteyenler, kampanyalar için yetkili bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kredi faizlerinin düşmesiyle otomobil piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafenin korunması için toplu taşıma araçlarının yerine özel arabalara yönelim arttı. Talebin artması nedeniyle araçların fiyatları tavan yaparken, 20 yıllık araçlar bile 40 bin liralara yükseldi.

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HÜKÜMETİN KONUYA EL ATMASI BEKLENİYOR

Durumun kontrolden çıkması üzerine hükümetin konuya el atmasını isteyen vatandaşlar, yine de fiyat araştırması yapmaya devam ediyor. Binlerce kişi düşük faizli krediden yararlanarak araç sahibi olma hayalinde.

BAYİLER ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Ancak ikinci el araçların sıfır araçlarla arasındaki fiyat farkı neredeyse kapandı. İkinci el araçların fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Çeşitli kredi kampanyalarından yararlanabilmek için yetkili bayilere akın eden vatandaşlar, bayiler önünde kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:39 

Son Dakika Ekonomi 2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu - Son Dakika Ekonomi

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