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Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

02.08.2021 10:56

Sıfır kilometre araç alabileceği paraya 1965 model otomobil alan klasik araç tutkunu genç adam, otomobiline gözü gibi bakıyor.

Sıfır kilometre araç alabileceği paraya 1965 model otomobil alan klasik araç tutkunu genç adam, otomobiline gözü gibi bakıyor. Genç adam klasik aracını çocuklarına miras olarak bırakmayı hedefliyor.

Çocukluğundan beri klasik araç tutkunu olan Serkan Çelebi, para biriktirip sıfır kilometre araç alabileceği parayla 1965 model araç aldı. Trafikte nadiren rastlanan aracına gözü gibi bakan Çelebi, gelen tekliflere rağmen onu satmayı düşünmüyor. Diğer klasik araç sahiplerine göre daha çok aracıyla dışarı çıkan Serkan Çelebi, otomobiliyle gezebilmek için bahane arıyor. Ailesinin bir üyesi olarak gördüğü aracına korunaklı özel bir garaj kiralayan Çelebi, gelecekte de çocuklarına arabasını miras bırakmak istiyor.

"Bu araca bindiğimde zaman duruyor"

Aracına olan ilgisini anlatan Serkan Çelebi, yaklaşık 100 bin liraya mal olan 56 yaşındaki otomobiline duyulan ilgiye değindi. Trafikte sürekli kendisine yol verildiğini ifade eden Serkan Çelebi, "Bu klasik araçlar çocukluğumdan beri benim ilgimi çekiyordu. Evde de klasik araç koleksiyonum var. Biraz para birikimi yatım. Giresun Fındık Kooperatifi Başkanın aracı nasip oldu bana da. Bana, 'senden başkasına satmayacağım. Çünkü gerçekten bu arabaya iyi bakabilecek birine satmak istiyorum' dedi. Cenabı Allah nasip etti bana bu arabayı. Bu araca bindiğimde beni için zaman duruyor. Trafikte çok fazla yakış yakalıyorum. Yol veren çok oluyor, hatta aracı izlemek için yol verenler çok oluyor. Kırmızı ışıklarda, 'abi kaç model, parçaları var mı piyasada, çok yakmıyor mu bir sürü duyuyorum. Ama bunlar bana mutluluk veriyor" dedi.

"Bu araçtan aldığım zevki sıfır araçlardan alamıyorum"

Geçtiğimiz yıl toplam 100 bin lira harcadığı 56 yaşındaki aracının yerine yeni model bir araç alabileceğini hatırlatan Serkan Çelebi, yeni araçlarda aynı keyfi alamadığını belirtti. Aldığı fiyatın 3 katının dahi teklif edildiğini fakat yine de satmayı düşünmediğini söyleyen Serkan Çelebi, "65 model bir araç, 85 bin liraya aldım bunun dışında 15 bin lira gibi keyfi bir masraf yaptım. Ben bu paraya yeni model bir araç alabilirdim ama bundan aldığım keyfi almazdım. Ben bu zamana kadar birçok lüks arabayı kullandım ama bu çok farklı bir olay. Çok fazla teklif geliyor bana, aldığım fiyatın 2-3 katı fiyatla satış olsun ya da takas olsun ama aramızda duygusal bir bağ oluştu satmayı düşünmüyorum. Cenap Allah işimizi bozmazsa çocuğuma miras bırakmak istiyorum. Kışın, anlaştığım güvenlikli bir garaj var ipek kumaştan kılıfını örtüyorum, öyle muhafaza ediyorum. Yazın da yağmursuz günlerde binmek için bahane arıyorum" diye konuşarak aracına olan düşkünlüğünü anlattı. - ESKİŞEHİR

Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Türk Lirası, Otomobil, Çelebi, Mevla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor - Son Dakika


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