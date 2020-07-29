Sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı - Son Dakika

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Çiçek, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine durumu haber verdi.

Durumu fark eden Çiçek, tırı yol kenarına çekerek park etti.

Erzincan 'da hareket halindeki sıfır araç yüklü tırda çıkan yangında tır ve araçlar hasar gördü.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:30

Kaynak: AA

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