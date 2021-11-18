Sıfır araçlar rezidans otoparklarına stoklanıyor - Son Dakika

Pandemi ile birlikte gelen küresel tedarik sıkıntısıyla otomobil bayilerinde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Otomobil sektöründe yaşanan sıfır araç sıkıntısı, stokçular için ise fırsata dönüştü. Bazı galericiler otomotiv firması bayilerinden sıfır araç toplayarak stokçuluk yapmaya başladı. Piyasadan toplanan araçlar, özellikle kiralanan lüks sitelerin otoparklarına park edildi.

Bunun son örneği ise Küçükçekmece'de lüks bir sitede yaşandı. Sitenin otoparkın konulan onlarca sıfır kilometre araç, kat malikleri ile site yönetimini birbirine düşürdü.

Site sakinleri durumu site yönetimine bildirdi. Yönetim ise araçların bulunduğu alanın ortak alan olduğunu ve siteye gelir kazandırmak amacıyla kiraya verilmiş olduğunu söyledi. Yönetimi dava eden vatandaşlar, bu alanın kendilerine tahsis edilmesi gerektiğini savundu.

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Söz konusu otomotiv firmasıyla ilgili belgeler de savcılığa verildi…