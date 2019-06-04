Son Dakika Haberleri: Sıfır atığın "Babası" CNR Expo'ya geliyor
Son Dakika Güncel Haber

Sıfır atığın "Babası" CNR Expo'ya geliyor

37 dakika önce

Türkiye'de doğa için yapılan en büyük organizasyonlardan biri olan Sıfır Atık Forumu, 17 - 19 Ekim'de CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenecek.

Sıfır atığın
Türkiye'de doğa için yapılan en büyük organizasyonlardan biri olan Sıfır Atık Forumu, 17 - 19 Ekim'de CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenecek.
CNR Expo açıklamasına göre, CNR Expo Yeşilköy'de 17 - 19 Ekim'de düzenlenecek Sıfır Atık Forumu küresel atık uzmanlarını ağırlayacak.
Sıfır atık kavramının "Babası" olarak bilinen, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett, Avrupa Sıfır Atık Direktörü Joan Marc Simon ve Sıfır Atık Norveç Kurucusu Kristine Ullaland gibi dünyaca ünlü isimler, foruma katılarak, yaşanabilir bir gelecek için bilgi ve birikimlerini dinleyicilerle paylaşacak.
Bilim insanları, akademisyen ve bürokratların ağırlanacağı organizasyonda "Sıfır Atık Mümkün Mü?", "Atık Yönetiminin Küresel Etkisi", "Endüstriyel Sürdürülebilirlik İçin Atık ve Kaynak Yönetimi" gibi birçok konu başlığı ele alınacak.
İsrafın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlığının kazandırılması, atık yönetimi konularında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, uluslararası temsilcilerinin yanı sıra kamu ile özel sektörün üst düzey yetkilileri ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle takip edilecek.
- Çevreye duyarlı ürün ve uygulamalar sergilenecek
Türkiye'nin temiz çevre ve temiz gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sunacak organizasyon olan Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı (ENTECH), CNR Holding tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve KOSGEB destekleri ile 10 bin metrekarelik alanda düzenlenecek.
Fuarda, sektördeki en son gelişmeler ve yenilikler, sürdürülebilir çevre teknolojileri, çevreye duyarlı ürün ve uygulamalar sergilenecek.
ENTECH, Türkiye'nin en önemli analiz, arıtma, araştırma ve eğitim, atık, depolama, enerji, geri dönüşüm, hava kirliliği, su, temizlik ve yüzey çalışmaları alanlarından hizmet veren yüzlerce katılımcıyı, yerli ve yabancı 30 binin üzerinde ziyaretçi ile buluşturacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:11 Kaynak: AA
Türkiye, Yeşilköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini trafik müdürüne şikayet etti: Elmasını dışarı attı 81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı Yunan generalin Türkiye talebi kabul görülmeyince istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:48:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıfır atığın "Babası" CNR Expo'ya geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]